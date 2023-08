FC Polonia Hagen überrascht beim Fritz-Kahl-Turnier!

Hagen. Polonia Hagen gewinnt überraschend gegen einen Bezirksligisten, während Gastgeber TSV Fichte Hagen ausscheidet. Nun stehen die Halbfinals fest.

Das Halbfinale des Fritz-Kahl-Fußballturniers ist komplett: Nachdem die Landesligisten SpVg. Hagen 1911 und SV Hohenlimburg 10 ihrer Favoritenrolle in den Viertelfinals am Dienstagabend gerecht wurden, folgten tags darauf Bezirksligist FC Wetter und Kreisligist FC Polonia Hagen in die Runde der letzten Vier. Für Gastgeber TSV Fichte Hagen ist das Turnier hingegen beendet.

Zehner und Elfer stehen sich am Freitagnachmittag ab 17.15 Uhr gegenüber, FC Wetter und Polonia Hagen kämpfen ab 19.15 Uhr dann um den Finaleinzug. Der Überblick:

3. Viertelfinale: TSV Fichte Hagen – FC Wetter 0:2 (0:0). Fichtes Trainer Uli Heidbüchel sah gegen den favorisierten Bezirksligisten ein Spiel auf Augenhöhe: „Wir haben als Mannschaft gut funktioniert, leider hat es an der Konsequenz gefehlt.“ Damit meinte der Eilper Coach vor allem die Torchancen, die der A-Ligist liegen ließ.

Bis in die Schlussphase hinein blieb es spannend, erst in der 87. Spielminute setzte Ramazan Ünal per Freistoß den ersten entscheidenden Nadelstich. Die Gastgeber lösten die Defensive auf und fingen sich zwei Minuten später den entscheidenden zweiten Gegentreffer durch Justin Tyler. „Eigentlich war die Messe nach dem ersten Tor schon gelesen“, erkannte Trainer Heidbüchel.

4. Viertelfinale: FC Polonia Hagen – SC Obersprockhövel II 9:8 n.E. (2:2). Überraschung im zweiten Halbfinale: In einer spannenden Partie mit etwas Glück im Elfmeterschießen rang Polonia den klassenhöheren Bezirksligisten nieder. Die SCO-Reserve ging zweimal in Führung, Mazlum Erte (29.) und Edin Krasnici (82.) hatten jeweils die passende Antwort. Nach der regulären Spielzeit bewies der FC starke Nerven. „Das war ein offensives und temporeiches Spiel“, fand Polonias Vorstandsmitglied Michal Wajgel, der selbst die Schuhe schnürte. „Wir sind sehr zufrieden, dass wir gegen einen guten Bezirksligisten so stark gespielt haben.“

