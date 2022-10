Federfußball: Europäische Elite ist zu Gast in Vorhalle

Hagen. Internationales Flair in der Karl-Adam-Halle in Hagen-Vorhalle: 130 Starter aus 6 Nationen sind bei den 16. German Open im Federfußball am Start.

Für drei Tage wird die Vorhaller Karl-Adam-Sporthalle zum Mekka der besten europäischen Federfußballer. Von Donnerstag, 6. Oktober, bis Samstag, 8. Oktober, richtet hier der FFC Hagen die German Open aus. Zu den nunmehr 16. Internationalen Deutschen Meisterschaften werden rund 130 Starter aus Ungarn, Frankreich, Italien, Serbien, der Slowakei und Deutschland erwartet.

Topteams aus Asien nicht am Start

„Aufgrund der rasant gestiegenen Reisekosten und der zum Teil coronabedingt noch immer schwierigen Wiedereinreise in das eigene Land, fehlen diesmal leider die Topteams aus Asien“, freut sich David Zentarra, Präsident des Deutschen Federfußballbundes, dennoch ein starkes Teilnehmerfeld begrüßen zu dürfen. Im Teamwettbewerb am Donnerstag und Freitag sind 31 Mannschaften am Start; beim Doppelwettbewerb am Samstag sogar 54 Paare. Dabei gibt es für den gastgebenden FFC Hagen auch ein Wiedersehen mit Nagykanisza. Gegen die mit Nationalspielern gespickten Ungaren hatten David Zentarra, Stefan Blank und Christopher Zentarra im Sommer im Finale der Hungarian Open knapp verloren.

„Wir hoffen, dass wir diesmal die Nase vorn haben“, weiß David Zentarra, dass neben Nagykanisza weitere starke Teams aus Ungarn und Frankreich am Start sind. Zudem will auch Lokalrivale Flying Feet Haspe um Philip Kühne, Torben Nass und Franziska Oberlies ein gewichtiges Wort bei der Titelvergabe mitreden möchte. Das Viertelfinale hat auch die Spielgemeinschaft FFC Hagen/Flying Feet Haspe mit Florian Krick, Daniel Nass und Thore Riepe im Blick, auch wenn die Konkurrenz groß ist.

Viele Viertelfinal-Anwärter

Allein aus Deutschland ist die Zahl der potenziellen Viertelfinal-Anwärter groß. Dazu gehören sicherlich der TV Lipperode mit Sven Walter, Sven Henneböle und Philipp Münzner und die SG CP Gifhorn/Cronenberger BC um Tarik Kaufmann, Maria Zachou und Noak Wilke. Eher Außenseiterchancen besitzen Flying Feet Haspe III mit Jan Schumacher, Christoph Dieterich, Patricia Kovacs und Alexander Rudek, der FFC Hagen II mit Felix Korn, Christina Freygang und Carolin Hildebrand, der FFC Hagen III mit Tim Blaga, Rosario Kalthoff und Lucia Vittoria Donnici sowie die TG Münster mit Birgit Woermann, Matthis Brandwitte und Manuel Messing. Gleiches gilt für die zweite Mannschaft der SG CP Gifhorn/Cronenberger BC mir Eren A.-Oglou, Marius Koch und Yufeng Liang.

Derweil geht es für den TV Lipperode II mit Luke Winterton, Aaron Driver und Amelie Weber und Amelie Kußmann vor allem darum, internationale Erfahrung zu sammeln.

Die German Open beginnen in der Vorhaller Karl-Adam-Sporthalle an allen drei Wettkampftagen jeweils um 9 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

