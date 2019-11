Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fehler am Ende bringen Juniors um Siegchance

Mit schwacher Wurfquote verloren die Phoenix Hagen Juniors in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) ihr Spiel bei den Baskets Juniors Oldenburg mit 49:52 (24:26). Nur 27,9 Prozent ihrer Würfe trafen die Schützlinge von Trainer Stanley Witt, das konnten sie auch mit ihrer Rebound-Dominanz (58:36) nicht kompensieren. In der engen Partie gingen die Hagener nach knappem Pausenrückstand durch drei Dreier in Folge - zwei davon von Emil Loch - mit 33:28 in Führung. Auch beim 49:47 kurz vor Schluss lag man noch vorn, mit zwei Freiwürfen und einem Dreier schaffte Oldenburg noch die Wende. „Wir waren bislang in jedem Spiel konkurrenzfähig waren. Wenn die Partien auf der Kippe standen, haben wir uns aber immer einen Fehlpass zu viel oder andere Fehler erlaubt, die uns den Sieg gekostet haben“, bedauerte Witt. In der Tabelle der NBBL-Nordweststaffel sind die Juniors Schlusslicht.

Phoenix Juniors: Loch (16), Zdravevski (16), Gieseck (6), Krall (5), Vaihinger (4(), Kwast (2), Osarinmwian, Lönne, Kolasinac, Wriedt.