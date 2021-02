Fifa-Turnier: Der Konsolencup geht in die nächste Runde

Hagen. Der nächste Hagener Fifa-Meister wird gesucht: Der WP-Konsolencup geht in die nächste Runde. Das sind die Kandidaten.

24 Teilnehmer aus 23 Vereinen sind es in diesem Jahr, die um den Titel des WP-Konsolencups kämpfen werden. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr sorgte auch die zweite Auflage für guten Zulauf unter den heimischen Sportlern. Gemessen wird sich an der Playstation 4 oder 5 im Spiel Fifa 21. Was es noch Wissenswertes gibt? So einiges:

Der Vorjahressieger

Er sicherte sich den Sieg in der ersten Auflage: Edin Kahrimanovic vom TSK Hohenlimburg. Schon in durch die erste Gruppenphase marschierte der Fußballer. Und die Erfolgsserie hielt bis zum letzten Duell an. In diesem Jahr gibt sich Kahrimanovic bescheiden. Beim neuen Fifa 21 habe sich einiges verändert, so dass die Karten nun neu gemischt seien. Nach der Auslosung freuten sich allerdings schon die ersten Teilnehmer: „Hauptsache nicht mit Edin in einer Gruppe!“ Es bleibt abzuwarten, ob er seinen Sieg verteidigen kann.

Die Herausforderer

Dimitrios Strachinos als Vorjahreszweiter hat seine Ambitionen clever verpackt: „Das Ziel ist es, einen Platz besser dazustehen als im Vorjahr.“ Und vielleicht kommt es in diesem Jahr zu einer Neuauflage mit seinem Kumpel Edin Kahrimanovic. Aber auch die restlichen Teilnehmer haben sich einiges ausgerechnet.

Die Sportarten

Den Großteil der Teilnehmer verbindet der Vereinsfußball miteinander. Von den beiden Westfalenligisten SpVg. Hagen 11 (Fabio Hengesbach) und SV Hohenlimburg 10 (Jan Jacoby) bis in die Kreisliga B und der SG Blau-Weiß Vorhalle (Nico Lebens) ist die Bandbreite der Hagener Fußballszene vertreten. Aber auch die Faustballer des TSV Hagen 1860 schicken mit Alexander Hanka wieder einen Vertreter ins Rennen.

Neben dem Fußball ist in Hagen der Basketball vorherrschend. Und so schicken erneut der SV Haspe 70 (Jan-Henrik Siewert) und Phoenix Hagen (Marcel Keßen) Teilnehmer ins Rennen. Für Phoenix soll der nachverpflichtete Keßen die Vorjahresbilanz von Co-Trainer Alex Nolte ausbessern, der ähnlich schlecht dastand wie seine königsblauen Schalker aktuell.

Bei den Handballern könnte es zu einem Drittliga-Duell zwischen dem TuS Volmetal (Philipp Moog) und Eintracht Hagen (Jonas Queckenstedt) kommen. Für die HSG ECD Hagen geht Justin Stolle ins Rennen. Der 21-Jährige sieht dem Turnier entspannt entgegen: „Ich möchte vor allem Spaß haben und meinen Verein bestmöglich vertreten.“ Neu dabei sind in diesem Jahr die Ringer des KSV Hohenlimburg, bei denen sich Daniel Wulfert an den Controller traut.

Die Dame im Feld

Sie hält die Fahne für die Frauen hoch: Julia Zumdick tut es ihrer Mannschaftskollegin Sarah Hampel gleich und geht für die Westfalia-Damen an den Start. Für die 27-jährige Fußballerin ist das Ziel klar: „Der Turniersieg.“

Der Gastgeber

Luca Becker, vielen bekannt als Spieler des Fußball-Landesligisten SC Berchum/Garenfeld, geht für die WESTFALENPOST an den Start. Als langjähriger und zuverlässiger Mitarbeiter scheint er prädestiniert dafür zu sein, die Vorjahresbilanz aufzubessern. Es muss ja nicht gleich Platz eins werden, doch das Erreichen der Hauptrunde sollte in diesem Jahr schon drin sein.