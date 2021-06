FLVW: Alle Fußballturniere in Hagen müssen abgesagt werden

Hagen. Die ersten Fußball-Turniere waren schon geplant, doch nun schiebt der FLVW den Riegel vor: Bis Ende August gilt die Sperre.

Sie waren so froh gestimmt. Langsam sollte für die heimischen Fußballer ein wenig Normalität zurückkehren. Die immer weiter fallenden Inzidenzzahlen in Hagen machen ein (noch kontaktloses) gemeinsames Training wieder möglich, die Vorbereitung auf die kommende Saison kann also langsam anrollen. Nach den vielen Absagen im vergangenen Jahr sollten auch die Turniere wieder stattfinden: Der SC Berchum/Garenfeld plante, sich am 17. und 18. Juli beim Fritz-Selve-Turnier mit hochklassigen Gegnern zu messen, eine Woche später wollte der TSV Fichte Hagen sein Fritz-Kahl-Turnier austragen.

Freundschaftsspiele sollen vermieden werden

Auch Jugendturniere sollte es nach der langen Pause wieder geben. Doch daraus wird nichts. Wie der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) in einem Schreiben an seine Vereine mitteilte, „gilt ein Turnierverbot bis einschließlich 31. August 2021“ für den Amateurfußball. Auch Freundschaftsspiele seien dringend zu vermeiden, heißt es in dem von Vizepräsident Manfred Schnieders unterzeichneten Schreiben.

Für die Fußballer ist es besonders bitter, weil eine Verschiebung aus zeitlichen Gründen kaum möglich sein wird. Mitte August möchte der FLVW wieder in die Saison starten. „Das macht für uns keinen Sinn“, muss auch Sebastian Schulte, Teammanager des SC Berchum/Garenfeld und Mitorganisator des Fritz-Selve-Turniers eingestehen.

