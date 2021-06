Formel 2: Beckmann ist nach dem Qualifying nicht zufrieden

David Beckmann (in Wagen Nummer 14) will am Wochenende in Aserbaidschan weiter nach vorne fahren, als noch im Qualifying.

Baku/Hagen. Beim dritten Rennen in der Formel 2 kommt der Hagener beim Qualifying in Aserbaidschan nicht über den 12. Rang hinaus. Drei Rennen am Wochenende.

Nächstes und damit drittes Rennen für den Hagener Motorsportler David Beckmann: In Aserbaidschan steigt der 20-jährige Hagener für das nächste Formel-2-Rennen in seinen Sportwagen. Im ersten Qualifying am Freitagmittag kam Beckmann, der für das tschechische Team Charouz Racing System startet, nicht über einen 13. Platz hinaus, rückt jedoch nach einer Zeitstrafe für einen Konkurrenten noch einen Platz nach vorn. Sein brasilianischer Teamkollege Guilherme Samaia kam auf Rang 20 ins Ziel.

Den Sieg im Qualifying sicherte sich der Australier Liam Lawson (Hitech Grand Prix) vor seinem Teamkollegen Juri Vips.

Hauptrennen am Sonntag

Beckmann zeigte sich im Nachgang nicht vollends zufrieden, sprach von „einem schwierigen Tag“, blickte aber zugleich positiv gestimmt auf die kommenden Tage. Am Samstag findet das Sprint- am Sonntag das Hauptrennen statt.

Beim Rennenwochenende in Monaco kam Beckmann zuletzt nicht über den 13. Rang hinaus, nachdem er im zweiten Sprintrennen wegen eines Unfalls ausschied. Beim Saisonauftakt konnte er am Ende noch vom Podium jubeln - Bilder, die er sich auch für das Rennwochenende in Baku wünscht.

Das erste Sprintrennen findet am Samstag um 9.25 Uhr (11.25 Uhr Ortszeit) statt.

