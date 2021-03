Formel 2: Gelungene Premiere für Hagener David Beckmann

David Beckmann (im Rennwagen mit der Nummer 14) kann zufrieden sein mit seinem Auftakt in der Formel 2.

Der hagener Motorsportler David Beckmann startet erstmals in der Formel-2-Rennserie. Beim Saisonauftakt in Bahrain kann der 20-Jährige überzeugen.

Hagen/Sachir. Gelungener Auftakt für David Beckmann in die Rennserie der Formel 2. Beim ersten Rennwochenende in Bahrain sicherte sich der 20-Jährige, der für das Charouz Racing Team antritt, im ersten Sprintrennen den dritten Podiumsplatz. Im zweiten Rennen fuhr er auf den siebten Rang.

Im Hauptrennen am Sonntagmittag, das der Chinese Guanyu Zhou für sich entscheiden konnte, verpasste er am Ende mit Rang elf zwar knapp die Punkte, dennoch kann der Hagener Motorsportler zufrieden sein mit seinem ersten Auftritt in der neuen Rennklasse. Nach dem Saisonauftakt steht der Hagener mit zwölf Punkten auf dem neunten Rang der Gesamtwertung. Sein Teamkollege Guilherme Samaia belegt den 17. Rang.