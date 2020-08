Formel 3: Weiterer Erfolg für Hagener David Beckmann

Hagen. Es war knapp. Nur der Russe Alexander Smolyar schafft es beim Formel-3-Rennen in Silverstone vor David Beckmann ins Ziel.

Es war ein erfolgreiches Wochenende für den Hagener Rennfahrer David Beckmann. In der Formel 3 auf der englischen Traditionsstrecke Silverstone sicherte sich der 20-Jährige nach Platz neun am Samstag im abschließenden Rennen den zweiten Rang hinter Alexander Smolyar und konnte damit sein viertes Podiumsresultat einfahren.

Dabei konnte sich der Trident-Pilot noch Hoffnung machen nach seinem Sieg in Ungarn vor zwei Wochen wieder an der Spitze zu stehen. Smolyar stand während des Rennes kurz vor einer Zeitstrafe, wurde von der Rennleitung schon ermahnt, da der Russe mehrfach auf der Geraden die Spur wechselte, um den hinter ihm fahrenden Beckmann abzuwehren. Möglicherweise könnte der Hagener den Sieg also doch noch am grünen Tisch erben - wie schon in Ungarn. Den dritten Rang belegte Clement Novalak.

Rang drei in der Gesamtwertung

Mit seinem zweiten Platz verbessert sich David Beckmann auf den dritten Platz in der Gesamtwertung. Mit 61,5 Punkten steht er hinter dem Zweiten Logan Sargeant (76 Punkte) und dem Gesamtführenden Oscar Piastri (94 Punkte).

Schon am kommenden Wochenende geht es abermals in Silverstone mit dem fünften von neun Rennwochenenden weiter. Die Halbzeit ist für Beckmann und Co dann erreicht.