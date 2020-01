Hagen. Handball-Kreisliga-Frauen des TuS Volmetal führen die Tabelle souverän an. Der Angriff ist stark, in der Verteidigung gibt es Luft nach oben.

Frauenteam des TuS Volmetal dominiert die Handball-Kreisliga

Sie sind derzeit das dominierende Team in der Frauen-Kreisliga Hagen/Ennepe-Ruhr: Die Handballdamen des TuS Volmetal führen nach der Hälfte der Saison die Tabelle souverän an, mussten nicht einmal einen Punktverlust verkraften. Nach jedem Spiel durften die Volmetalerinnen jubeln – nicht selten spielten sie die gegnerischen Teams regelrecht an die Wand.

Volmetal-Damen starten hervorragend

Nachdem man in der vergangenen Saison den Aufstieg verpasste, startete die Mannschaft von Trainer Pascal Binder hervorragend in die neue Spielzeit, konnte direkt einen souveränen 20:11-Auftaktsieg gegen den VfL Eintracht Hagen verbuchen. Auch das bisher knappste Spiel beim HC Ennepetal wusste man mit 17:16 zu seinen Gunsten zu entscheiden. „Wir sind gut in die Saison gestartet, das macht natürlich Lust auf mehr“, freut sich Binder über die ersten Saisonsiege, die dem TuS eine komfortable Tabellensituation eingebracht hat. Auf den 19:16-Erfolg im Aufeinandertreffen mit Verfolger TG Voerde II folgten Kantersiege gegen den TV Hasperbach und HSG ECD Hagen.

Vor allem in der Offensive gibt es viele Gründe zum Jubeln: Bereits 195 Tore erzielte der TuS, mit Abstand die meisten von allen Teams in der heimischen Damen-Kreisliga. Das einzige Manko, das es für den Spitzenreiter über die Pause ein wenig zu stabilisieren gilt, ist die Defensive: Gleich drei Mannschaften verteidigen besser als man selbst, was aufgrund des makellosen Angriffsspiels allerdings nicht ins Gewicht fiel. Dennoch spiegelt sich die untereinander vorhandene gute Harmonie in den Leistungen auf dem Platz wider.

Ein starkes Kollektiv

Der Volmetaler Übungsleiter will keine einzelnen Spielerinnen hervorheben. Vielmehr legt er Wert auf eine geschlossene Mannschaftsleistung: „Jede Spielerin hat ihre Stärken. Im Kollektiv sind wir ein starkes Team, wo sich alle gut ergänzen und jeder für den Mitspieler alles gibt.“ Auch der Wille zu gewinnen und die Bereitschaft dafür zu trainieren, scheint bei den Volmetalerinnen voll und ganz zu stimmen: „Die Mannschaft hat einen enormen Teamgeist, ist immer fleißig und kampfbereit“, lobt Binder seine Spielerinnen, die er nun im zweiten Jahr als Cheftrainer betreut.

Als Favorit spielen die Handballerinnen aus dem Volmetal in der zweiten Saisonhälfte um den Aufstieg. Die Qualität, dass dies letztendlich auch gelingt, ist auf jeden Fall vorhanden. Gerade einmal 16 Partien sind in der Damen-Kreisliga in dieser Saison insgesamt zu absolvieren, was nur fast die Hälfte der Anzahl an Begegnungen bei den Herren in der 3. Liga ausmacht. Demnach wird es umso wichtiger sein, jedes einzelne Spiel erfolgreicher zu gestalten, bereits eine Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Voerde könnte als Folge den Aufstieg kosten.

Konzentration gilt dem VfL Eintracht Hagen

Damit das aber nicht passiert, ist die Marschroute für Binder klar: „Wir wollen weiter die Tabelle anführen und dieses Jahr den Aufstieg schaffen. Dafür müssen wir weiter fokussiert im Training arbeiten und uns von Woche zu Woche auf die jeweiligen Gegner vorbereiten.“ Diese Konzentration sollte erst einmal dem VfL Eintracht gelten, um den Auftakt in die entscheidende Phase am 26. Januar erfolgreich gestalten zu können – damit man die bis hierhin gute Saison schließlich mit dem Ziel Aufstieg veredelt.