Freistellung beim WSV: Hagener Stürmer über Zukunftspläne

Hagen Marwin Studtrucker hat beim Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV keine Perspektive. So ist die Lage beim Stürmer aus Hagen.

Kurz vor dem Jahreswechsel erlebte Marwin Studtrucker eine böse Überraschung. Dem Stürmer des Wuppertaler SV wurde mitgeteilt, dass er fortan keine Rolle mehr in den Plänen des Klubs aus der Regionalliga West spiele. Dabei gehörte Studtrucker in der Hinrunde zum Stammpersonal des abstiegsbedrohten WSV. Der gebürtige Hagener erzielte zwei Tore und vier Vorlagen in 18 Einsätzen, verpasste nur eine Partie verletzungsbedingt. Im Interview spricht der erfahrene Torjäger (drei Zweitliga-Einsätze für Arminia Bielefeld, 244 Regionalliga-Einsätze für SC Wiedenbrück, Rot-Weiss Essen, 1. FC Saarbrücken, Wattenscheid 09, Wuppertaler SV) über seine Zukunftspläne.

Marwin Studtrucker, wie geht es Ihnen? Wie vertreiben Sie sich aktuell die Zeit?

Mir geht es soweit gut, danke. Ich bin gut in Form und arbeite an meiner Fitness, in dem ich vor allem Kraft- und Ausdauertraining absolviere. Ich warte darauf, wie es weitergeht.

Der Wuppertaler SV hatte jüngst mitgeteilt, dass Sie keine sportliche Zukunft im Verein haben. Was ist passiert?

Kurz vor Weihnachten gab es ein Gespräch mit den Verantwortlichen, in dem ich kein allzu positives Feedback erhalten habe. Zwischen den Feiertagen wurde mir dann mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum Training kommen brauche. Dabei habe ich in der Hinrunde viel gespielt und mich sehr wohl in der Mannschaft gefühlt. Viele Mitspieler konnten die Entscheidung nicht wirklich nachvollziehen.

Wie geht es jetzt weiter?

Das weiß ich noch nicht. Mein Vertrag beim WSV läuft noch bis zum Ende der Saison. Natürlich möchte ich möglichst bald wieder spielen. Aber ich werde nichts übers Knie brechen. Zur Not muss ich in den sauren Apfel beißen und ein halbes Jahr lang zuschauen.

Studtrucker bastelt an Karriere neben dem Platz

Wie läuft die Vereinssuche? Wie oft klingelt ihr Handy?

Es hat sich schon der ein oder andere Verein bei mir oder meinem Berater gemeldet. Es gab schon Gespräche, bald folgen weitere. Aber noch ist es recht entspannt. Aktuell ist es auch schwer für viele Vereine. Unterhalb der Regionalliga gibt es ja kaum Planungssicherheit.

Wollen Sie denn unbedingt weiter in der Regionalliga West spielen?

Grundsätzlich höre ich mir alles an. Aber ich habe auch kein Problem damit, etwas abzulehnen. Es muss schon zu 100 Prozent passen. Ich werde bald 31 Jahre alt und habe noch ein paar gute Saisons vor mir. In den letzten Jahren wurde mir oft vorgeworfen, dass ich zu verletzungsanfällig sei. Ich habe in den vergangenen 18 Monaten das Gegenteil bewiesen und fühle mich auch momentan sehr fit. Verlockend wäre ein Verein, der mir eine berufliche Zukunftsperspektive bieten kann. Ich habe eine Ausbildung und ein abgeschlossenes Sportbusiness-Management-Studium in der Tasche und möchte bald meine ersten Schritte in dieser Branche gehen - in welchem Teilbereich auch immer.

Haben Sie noch ein bestimmtes Ziel in Ihrer Karriere als Fußballer?

Ich setze mir in jedem Sommer persönliche Ziele für die folgende Saison. Aber etwas Konkretes, das ich unbedingt noch erreichen möchte, gibt es eigentlich nicht. In den vergangenen Jahren wollte ich gerne mal in der 3. Liga spielen - einfach, um es mal erlebt zu haben. Aber das ist mittlerweile eher unrealistisch.

Ihr Vater, der frühere Bundesliga-Profi Stefan Studtrucker, trainiert den TuS Tengern in der Westfalenliga 1. Wäre ein Wechsel dorthin nicht eine Idee?

Das wurde ich schon öfter gefragt (lacht). Wenn es um die Ecke wäre, würde ich vielleicht darüber nachdenken. Aber dafür wieder aus Essen wegziehen, kommt derzeit nicht infrage.

Fußball auch ohne Fans ein Privileg

Bei Ihren letzten Stationen war auch abseits des Platzes viel los. Wuppertal und Wattenscheid hatten finanzielle Probleme, auch bei RWE und Saarbrücken gab es Nebengeräusche. Wollen Sie nun zu einem Verein, bei dem es ruhiger zugeht?

Das kann ich nicht genau sagen. So eine Situation wie in Wattenscheid, wo der Spielbetrieb am Ende eingestellt wurde, möchte ich natürlich nicht noch einmal erleben. Aber ansonsten ist es mir nicht wichtig, ob es ein größerer Traditionsverein wird oder ein familiärerer Klub, bei dem man sich in gewissen Phasen besser auf das Sportliche konzentrieren kann. Es hat alles seine Vor- und Nachteile.

Sie haben schon vor großen Kulissen gespielt, etwa in Bielefeld oder Essen. Hatten Sie in der Hinrunde mit Blick auf die Geisterspiele überhaupt Spaß am Fußball oder fühlte es sich eher an wie reine Pflichterfüllung?

Ich habe die Zuschauer wirklich vermisst, vor allem im Erfolgsfall. Aber ehrlich gesagt: Wenn man schon mal ausgepfiffen wurde, dann weiß man, dass ein volles Stadion die Leistung auch hemmen kann. Insgesamt war es aber einfach schön, dass wir trotz der Pandemie-Lage die Hinrunde spielen konnten. Schließlich habe ich einst mit Fußball angefangen, weil mir der Sport an sich Spaß gemacht hat - und nicht, um vor möglichst vielen Fans zu spielen. Ich bin immer dankbar, wenn ich gesund bin und auf dem Platz stehe. Es ist ein Privileg, dass ich meinen Lebensunterhalt mit Fußball verdienen kann.