Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünf Punkte Vorsprung

Mit 47 Punkten aus 17 Spielen führt der FC Hellas/Makedonikos Hagen die Tabelle der Kreisliga A1 an vor dem SC Berchum/Garenfeld II und SW Breckerfeld mit je 42 Punkten. Die Breckerfelder haben allerdings noch ein Spiel weniger, treten am 9. Februar bei Blau-Weiß Haspe an. Hellas erwartet die Hasper im ersten Spiel der Rückserie am 16. Februar.