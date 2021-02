Fußball: FC Polonia Hagen gründet Nachwuchs-Abteilung

Hagen. Der FC Polonia Hagen sucht Mini- und F-Jugend-Fußballer. Die erste Mannschaft bekommt viel Qualität. Ein Platzwechsel wird angestrebt.

Die Neustrukturierung des Vorstands von Fußball-Kreisligist FC Polonia Hagen trägt erste Früchte. Erstmals in seiner jungen Geschichte schickt der Verein Jugendmannschaften ins Rennen. Zur Saison 2021/22 will man ein Mini-Team (Jahrgang 2015/16) sowie eine F-Jugend (2013/14) stellen. Dafür ist Polonia jetzt auf der Suche nach Spielern und Trainern.

Ein neues Vereinskapitel

„Wir sind sehr fleißig“, freut sich Sebastian Sowislo, Sportlicher Leiter des FC, über ein neues Vereinskapitel. Schritt für Schritt soll eine Jugendabteilung aufgebaut werden, den Beginn machen das Mini- und das F-Jugendteam. „Wir haben auch schon eine Anfrage, ob wir eine E-Jugend gründen können. Grundsätzlich sind wir für alles offen“, freut sich Sowislo über positives Feedback.

Seine Vorstandskollegen und er merken, dass der Pool an jungen polnischen Kickern in Hagen groß ist. Ihnen möchte Polonia Hagen eine sportliche Heimat bieten, „aber wir sind offen für Spieler aller Nationen. Die polnische Kultur wollen wir natürlich beibehalten“, betont Sebastian Sowislo.

Polonia wünscht sich Rückkehr an Alexanderstraße

Ob auch die Jugendteams am Voßacker trainieren und spielen werden, ist noch offen. Der Verein würde gerne den neuen Kunstrasen an der Alexanderstraße, den die Stadt aktuell erbauen lässt, bespielen. „Das wäre ein Traum für uns, denn da liegen die Wurzeln unseres Vereins. Wir befinden uns diesbezüglich in Gesprächen mit dem Servicezentrum Sport“, sagt Sowislo.

Viel Veränderung gibt es auch in der ersten Mannschaft, die in der Kreisliga A1 spielt. Der Aufstieg ist das Ziel, und dafür rüstet Polonia kräftig auf. Mit zwei Bezirksliga-Spielern und einem Westfalenliga-Akteur ist man sich bereits einig, bestätigt der Sportliche Leiter. Weiteren Neuzugänge aus höheren Ligen, mit denen sich Polonia in Kontakt befindet, sollen bald folgen.

Verstärkung aus Oberliga?

Zudem arbeitet Sebastian Sowislo an einer „großen Überraschung“: „Wir sind in Gesprächen mit einem Oberliga-Spieler aus der Region. Noch ist das nicht fix, aber die Tendenz sieht gut aus“, verrät der 30-Jährige. In den kommenden Wochen sollen konkrete Namen veröffentlicht werden.

Interessierte Jugendspieler bzw. deren Eltern können sich bei Polonia Hagen melden unter 0176/84868129 oder per Mail an polonia.hagen.jugend@gmail.com