Fußball-Kreisliga B: Breckerfeld II grüßt von Tabellenspitze

Hagen. In der Fußball-Kreisliga B setzte SW Breckerfeld II gegen TSK Hohenlimburg III ein Ausrufezeichen. Die Partien des 3. Spieltags im Überblick.

Am 3. Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 setzte sich Schwarz-Weiß Breckerfeld II mit einem 5:0-Sieg an die Tabellenspitze. In der Gruppe B2 kamen die Hagener Vertreter unter die Räder.

Kreisliga B1

FC Herdecke-Ende III - SV Hohenlimburg 10 III 4:1. Drittes Spiel, dritter Sieg: Nejiyvan Brahim (2./20./75.) und Yannick Lückel (55.) schossen Ende die Treffer zum klaren Heimsieg. Am Kalkheck sorgte Andreas Dittmer (70.) für das einzige Hohenlimburger Tor.

SG Vorhalle II - SV Büttenberg II 0:5. Vorhalles „Zweite“ bekommt bislang keinen Fuß auf den Boden. Wobei die Gastgeber das Geschehen lange offen gestalten konnten. Doch am Spielende brannte Büttenberg ein Feuerwerk ab, traf innerhalb von zehn Minuten viermal ins Tor (78. bis 88.).

SW Breckerfeld II - TSK Hohenlimburg II 5:0. Klare Angelegenheit an der Wahnscheider Straße: Breckerfeld führte nach Toren von Antun Matic (22.), Tobias Materlik (25.), Justin Mickenhagen-Cox (28.) schon zur Pause mit 4:0. Mickenhagen-Cox stellte in der 54. Minute den Endstand her. Während die Hansestädter von der Tabellenspitze grüßen, befindet sich der TSK nach drei Pleiten am Tabellenende.

SC Berchum/Garenfeld III - Hasper SV II 1:2. Akim Can (17.) brachte die Gäste in Führung, die Robin Scheuerer egalisierte (34.). Das 2:1 erzielte Umutcan Yildirim (54.) und machte damit den zweiten Hasper Saisonsieg perfekt.

FC Bosna Hagen - SC Zurstraße 70 6:3. Starker Saisonbeginn von Bosna: Nach dem torreichen Heimerfolg ist der FC bislang ungeschlagen. Amir Smajic (20./86.), Tuce Varis (30./42), Dalibor Milicic (60.) und Denis Cufta (70.) erzielten ein halbes Dutzend Tore.

FC Hellas/Makedonikos III - RSV Selbecke 1:5. Bittere Pille für Hellas: Die Gastgeber führten nach Dominique Jahns frühem Tor mit 1:0 (9.), doch Tobias Hoffmann (35.) und der bärenstarke Emircan Gedikli (40./60./82./88.) schossen Selbecke zum hohen Sieg. Außerdem kassierte Hellas eine Gelb-Rote (83.) und zwei Rote Karten (90.+3).

SpVg. Hagen 11 III - Blau-Weiß Vorhalle 3:2. In einem spannenden Spiel sorgte Mirco Boldt in der 63. Minute für die Entscheidung. Für Hagen 11 trafen außerdem Bülent Balik (15.) und Christoph Hanussek (63.), Vorhalles Florian Stich (9.) sowie Dominik Brauckhage (58.) schossen die Gäste-Tore.

Kreisliga B2

SC Berchum/Garenfeld IV - TuS Esborn II 1:6. Garenfelds Vierte hat bislang einen schweren Stand, kassierte gegen Esborn ein halbes Dutzend Tore. Lediglich Rene Schanzenbächer betrieb minimale Ergebniskosmetik (62.).

SV Fortuna Hagen - VfL Gennebreck 1:3. Justin Felgner glich für die Fortunen in der 79. Minute noch zum 1:1 aus, aber der SV bekam an diesem Tag Gennebrecks Dennis Knie (45./88./90.+3) einfach nicht in den Griff.

Hagen United - SV Büttenberg 0:1. United machte diesmal nichts aus seinen Torchancen und kassierte die erste Saisonpleite. Büttenbergs Francesco Murru (76.) traf als einziger Akteur des Spiels in den Kasten.

RSV Altenvoerde - TSV Fichte Hagen III 5:3. Nach dem 2:3-Führungstreffer von Fichtes Piet Dukatz war der Jubel der Gäste noch groß, aber Altenvoerde drehte nun richtig auf und erzielte noch drei weitere Tore (62./70./90.).