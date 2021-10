Zusammenfassung Fußball-Kreisliga: FC Polonia Hagen setzt sich an die Spitze

Hagen. Fußball-Kreisliga A: 3:3 im Topspiel zwischen TSV Fichte Hagen und SC Berchum/Garenfeld II. Polonia Hagen nach Sieg gegen SSV auf Platz eins.

Durch die Punkteteilung im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A1 zwischen Fichte Hagen und Berchum/Garenfeld II ist Verfolger FC Polonia dank eines knappen Heimerfolgs gegen den SSV Hagen nach dem siebten Spieltag neuer Tabellenführer. Al Seddiq Hagen unterlag ohne den unter der Woche zurückgetretenen Cheftrainer Semin Salkanovic in Haspe nur knapp.

Gruppe 1: TSV Fichte Hagen – SC Berchum/Garenfeld II 3:3 (1:2). Packendes Topspiel an der Wörthstraße: Zunächst führten die Gäste durch Ermin Jukic (22.) und Marcel Menzel (26.) mit 2:0, ehe Dennis Brzeski (40.), Marius Jakobs (70.) und Jonathan Karkutsch (71.) die Partie für Fichte drehten. In der Nachspielzeit rettete Jaime Labinski der SC-Reserve noch den Punkt. „Respekt vor dem Gegner, das war richtig gut“, urteilte Fichtes Trainer Martin Freitas. „Aber ich ziehe auch vor meinem Team den Hut, die Junge haben Moral bewiesen.“

FC Polonia Hagen – SSV Hagen 2:1 (1:0). „Spielerisch waren wir die bessere Mannschaft. Polonia hat zwei Fehler von uns direkt bestraft“, ärgerte sich SSV-Trainer Mario Kallweit, der ein von beiden Teams fair geführtes Spiel gesehen hat. Maik Choinowski (31.) und Marcel Tucholski (65.) brachten die Gastgeber in Führung, mehr als der Anschlusstreffer durch Flavius Ionut Popa (90.) sprang für den Höing-Klub nicht mehr heraus.

„Die Jungs haben kämpferisch alles rausgehauen“, freute sich Polonia-Trainer Jakob Nosal, der viele Urlauber und Verletzte zu beklagen hatte.

SV Boele-Kabel – Schwarz-Weiß Breckerfeld 0:7 (0:2). Die Gastgeber mussten ohne sechs Stammspieler auskommen und waren nach einer Gelb-Roten Karte in der Schlussphase nur noch zu zehnt. „Wir haben in Halbzeit eins unsere Chancen nicht verwertet“, haderte Boeles Trainer Giuseppe Tripi. „Am Ende ein verdienter Breckerfelder Sieg, der aber zu hoch ausgefallen ist.“

Alpha Oumar Bah (34./51./85.), Tim Lokaj (45./84.) und Mentor Mustafa (90./90.+2) ließen die Hansestädter jubeln. „Wir haben schlecht ins Spiel gefunden. Man hat gemerkt, dass uns der Rhythmus fehlte. Nach der Führung lief es dann etwas besser“, stellte SW-Coach Uli Heidbüchel fest.

Blau-Weiß Haspe – Al Seddiq Hagen 2:1 (1:0). Zwei Tore von Shkelzen Imeri reichten Blau-Weiß zum Heimerfolg (41./63.). Für die Marokkaner traf Amin Ahakham (60.) zum 1:1. „Wir haben uns den Sieg gegen einen Gegner in Bestbesetzung hart erkämpft“, freute sich BW-Coach Andreas Wilkes.

Hasper SV – SV Hohenlimburg 10 II 7:0 (2:0). Die Zehner-Reserve war in Haspe chancenlos, was auch daran lag, dass die Gäste nur mit neun Spielern angetreten waren. Dominik Kuinke (6.), Mohamed Lamine Diaoune (25.), Ahmad Abo Nbot (60./88./90.), Halil Ibrahim Aslan (77.) und Michael Huwald (82.) schossen den Kantersieg heraus. „Das Spiel ist nicht fair zu bewerten. Hut ab vor den SV-Spielern, die bis zum Ende durchgespielt haben“, so HSV-Trainer Daniel Utech.

Hiddinghauser FV – SC Concordia Hagen 2:3 (1:1). „Wenn man trotz der schlechtesten Saisonleistung am Ende als Sieger vom Platz geht, kann man zufrieden sein“, stellte SC-Coach Lars Peters fest. „Wenn wir weiter punkten wollen, müssen wir uns aber steigern.“ Hiddinghausen konnte die Gäste-Führung zweimal ausgleichen, nach 90 Minuten reichten die Treffer von Sven Scheer (10.), Jan Ruben Fischer (72.) und Maximilian Finke (85.) aber zu drei Punkten.

Gruppe 2: FC Wetter II – TuS Hasslinghausen 5:2 (3:1). Die FC-Reserve war dem TuS überlegen, dank Toren von Emanuel Cabral Proenca (7./84.), Robert Pownug (14.), Joao Pedro Lopes (26.) und Patrick Bölling (52.) spiegelte sich das auch im Ergebnis wider.

TSG Herdecke – TuS Esborn 2:3 (0:2). Lieven Lühmann (9.), Marvin Skasa (44.) und Fabian Jung (61.) ließen Esborn im Derby am Bleichstein jubeln. Für die TSG waren Ayman Amran (59.) und Samuel Laber (75.) erfolgreich.