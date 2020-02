Große Veränderungen stehen beim Fußball-Kreisligisten Hasper SV auf dem Plan. In der Winterpause kam es nicht nur zu insgesamt neun Zu- und Abgängen, auch im Vereinsvorstand änderten sich die Personalien.

Nachdem der Sportliche Leiter aus beruflichen Gründen sein Amt aufgeben musste, wurde kurzerhand der 31-jährige Daniel Abramowski vom Co-Trainer der ersten Mannschaft zum neuen Verantwortlichen ernannt. „Eigentlich wollte ich kürzer treten, um mich mehr auf mein Privatleben konzentrieren zu können“, so Abramowski über die überraschenden Wendungen und ergänzt: „Stattdessen führe ich nun quasi eine Beziehung mit meinem Telefon. Ich kam täglich auf fast eine Stunde, in der ich rumtelefoniert habe für den Verein.“

Sechs Spieler aus Silschede

Doch seine Bemühungen haben sich ausgezahlt. Mit Mimmo Carluccio, Angelo Constantini, Lazaros Charalampidis, Ian Kay Mösta und Lamine Diaoune wechseln gleich fünf Spieler von Schwarz-Weiß Silschede zu den Haspern. Hinzu kommen Aykut Tombul und Joel Tschoumy vom SSV Hagen sowieso Timo Großmann und Simon Kriegs. „Uns ist wichtig zu betonen, dass wir nicht vorhatten, Silschede in dem Maße zu schwächen“, beteuert Stefan Wilkes, 1. Vorsitzender.

Denn die Vereine verbindet eine langjährige Freundschaft, wie auch der neue sportliche Leiter bestätigt: „Wir haben immer wieder Testspiele gegen Silschede oder auch in Silschede veranstaltet. Ich habe die Spieler nicht angesprochen, die kamen auf mich zu und haben ihre Wechselabsicht kundgetan. Und wie es dann so oft ist: Wenn einer die Mannschaft wechselt, wollen die anderen auch weg.“ So haben die Hasper, die die Abgänge von Cem Aktan (SSV Hagen) und Patrick Bölling (FC Wetter II) hinnehmen mussten, nun einen Kader von 25 Spielern, mit dem sie in die Rückrunde starten werden.

„Das ist natürlich erst einmal viel. Aber sowas reguliert sich ja auch relativ schnell von alleine, das hat sich ja oft genug gezeigt.“ Seit dem Beginn der Winterpause trainieren die Neuzugänge auch schon mit dem Team um Trainer Ronny Ogonda. Und auch der hat neue Unterstützung bekommen. Daniel Utech wird ihn künftig an der Seitenlinie unterstützen. „Das ist schon ein wenig sowas wie unser Königstransfer“, kann Abramowski seine Freude nicht verbergen.

Neu im Trainerteam: Daniel Utech

„Daniel Utech ist im Fußballkreis absolut bekannt und für sein Fachwissen geschätzt. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für unsere Mannschaft gewinnen konnten.“ Und der neue Trainer, der künftig mit Ronny Ogonda auf gleicher Ebene das Team leiten und unterstützen soll, konnte sich schon in den ersten Testspielen ein Bild von seiner neuen Mannschaft machen.

In Testspielen traten die Hasper gegen VfB Westhofen, Hagen 11, VTS Iserlohn, FSV Gevelsberg II und den SC Lüdenscheid an. „Mit der Unterstützung von Daniel wollen wir die Mannschaft spielerisch weiterentwickeln“, erklärt SV-Trainer Ronny Ogonda. „Die Stimmung im Team ist gut“, weiß auch Abramowski, der ergänzt: „Es ist in Ordnung, wenn sie sich mit so vielen Neuzugängen erst noch finden muss.“

Kein Geld für die Spieler

Denn die Hasper wollen langfristiger planen, wie Stefan Wilkes verrät: „Wir wollen nicht zu den Vereinen gehören, die viel Geld für Spieler in die Hand nehmen und dann aufgeschmissen sind, wenn sie den Verein verlassen.“ Und wie gut sich die Zugänge schon integriert haben, zeigte sich am ersten Spieltag nach der Winterpause: Die Hasper konnten sich mit einem 5:1 (3:0)-Sieg gegen den FC Iliria Hagen durchsetzen. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, befindet Daniel Abramowski