Fußballfrauen der TSG Herdecke erobern direkt die Spitze

Herdecke/Wetter. Was ein Start: Nach dem 16:1-Auftaktsieg gegen Boele stehen die Fußballfrauen der TSG Herdecke gleich an der Spitze.

Mit unterschiedlichen Ergebnissen starteten die heimischen Fußballfrauen in die Kreisliga-Saison. Während sich die TSG Herdecke mit dem 16:1-Sieg gegen die SV Boele-Kabel direkt an die Tabellenspitze setzte, musste sich das neu gebildete Team des FC Wetter am Montag Abend gegen den FFC Ennepetal mit 1:4 geschlagen geben.

Am nächsten Sonntag empfängt die TSG Herdecke um 17 Uhr am Bleichstein die Wilde 13 Sprockhövel, die zum Auftakt 10:3 gegen die SpVg. Hagen 11 siegte. Der FC Wetter tritt um 13 Uhr bei der Reserve des FFC Ennepetal an.

TSG Herdecke - SV Boele-Kabel 16:1 (4:1). Vor allem im zweiten Durchgang war die TSG den Boelerinnen klar überlegen und kam dank der Tore von Laura Vanessa Wolf (6), Hannah Stein (3), Analena Stracke (3), Laura-Maria Ingala (2), Nicole Shachowski und Michelle Mohring zu einem mehr als deutlichen Erfolg. Beim SV sorgte Lisa Hinzmann für den Ehrentreffer. „Bei bestem Wetter konnten wir das Spiel dominieren“, freuten sich die Herdeckerinnen über „tolle Spielzüge und wirklich schön herausgespielte Tore“.

FC Wetter 10/30 - FFC Ennepetal 1:4 (0:1). In ihrem ersten Auftritt seit elf Jahren gigen die Frauen aus Wetter unter Flutlicht auf dem Harkortberg leer aus. „Leider bekamen wir Alica Kottsieper nicht unter Kontrolle und mussten viermal den Ball aus dem Netz holen“, bedauerte man beim FC. Zwischenzeitlich traf Laura West zum 1:2-Anschlusstreffer.