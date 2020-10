Generalprobe geglückt: Phoenix Hagen besiegt Bochum deutlich

Phoenix-Kapitän Dominik Spohr (rechts) verteidigt Bochums Lamar Mallory. Die Gäste aus der ProA siegen am Ende deutlich.

Bochum. Eine Woche vor dem Start in die ProA-Saison gewinnt Phoenix Hagen sein letztes Testspiel. Harris lobt gute Offense beim 97:84 gegen VfL Bochum.

Zwölf Testspiele standen auf der Vorbereitungsagenda von Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen. Immerhin zehn konnten davon ausgetragen werden – in Corona-Zeiten wohl kein schlechter Wert. Das letzte Testspiel vor dem Start der ProA-Saison gewann das Team von Trainer Chris Harris bei ProB-Ligist VfL SparkassenStars Bochum mit 97:84 (51:43).

Generalprobe gelungen? Durchaus, sagt Chris Harris: „Bochum hat ein sehr gutes ProB-Niveau. Für uns war das ein guter Test, wir konnten einige Sachen für unseren Start gegen Leverkusen üben.“

Niklas Geske läuft zur Höchstform auf

Phoenix startete rasant ins Spiel, führte nach fünf Minuten mit 16:7. „Der Anfang war sehr gut. In der Offense haben wir so gespielt, wie wir uns das vorstellen“, lobte Harris. Allerdings hielt ein guter Bekannter den Ruhrgebiets-Klub im Spiel: Niklas Geske, der in der vergangenen Saison noch den Phoenix-Spielaufbau lenkte, lief gegen sein ehemaliges Team zur Höchstform auf. Kurz vor der Halbzeitsirene verkürzte er mit seinen Punkten 19 und 20 zum 43:51. „Bei uns hat die Konzentration leider nachgelassen“, bemängelte Harris.

Die Hagener ließen in der zweiten Hälfte allerdings keine Wende zu, auch weil Bochum keine Antwort auf Dominik Spohr (21 Punkte) hatte. „Wir haben uns bemüht, aber am Ende war Hagen zu stark und man hat den Klassenunterschied gemerkt“, räumte VfL-Trainer Felix Banobre ein.

Phoenix: Bishop (11), Delaney (10), Cartwright (5, 12 Assists), Haney (12), Baumann (2), Aminu (17), Spohr (21), Lodders (9), Zdravevski (10).