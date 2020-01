Härtetests mit neuen Gesichtern

Für den Fußball-Westfalenligisten SV Hohenlimburg 1910 geht es langsam aber sicher in die ernste Phase der Vorbereitung. Für das Wochenende hat Chefcoach Michael Erzen gleich zwei Testpartien angesetzt – mit zwei hochkarätigen Gegnern. Heute ist um 18 Uhr die A-Junioren-Bundesligamannschaft des Drittligisten SC Preußen Münster zu Gast im Kirchenbergstadion. Morgen geht es an selber Stelle gegen den Oberligisten Holzwickeder SC.

Für Michael Erzen präsentieren beide Testspielgegner unterschiedliche Eigenschaften. „Münster, das sind gut ausgebildete und schnelle Jungs. Ich weiß nicht, wie ich das Niveau einschätzen soll, aber die werden uns das Leben schwer machen. Wir wollen einige Dinge testen wie Standardsituationen und Pressing. Da eignet sich solch ein Spiel super für, denn die Jungs rennen wie bekloppt und da müssen wir gegenhalten“, sagt der Übungsleiter. Er selber wisse noch aus seiner Jugendzeit, dass es „beim Laufen kein Ende gibt.“

Gegen Holzwickede sei dies tags darauf anders. Der Oberligist käme offensichtlich mehr über die taktische und technische Veranlagung. „Da müssen wir den Defensivverbund trainieren und Kontersituationen üben“, so Michael Erzen. Die Holzwickeder stehen in der Oberliga auf einem guten fünften Rang.

Potenzielle Neuzugänge

An beiden Tagen können die Zuschauer neue Gesichter im Trikot der Zehner beobachten. Der 19-jährige Marlon Tetzner ist aus der A-Jugend des Kirchhörder SC zum SV Hohenlimburg gewechselt und kam schon während der Hallenmasters zum Einsatz, wo er mit flinken Füßen auf sich aufmerksam machte. Des Weiteren sind momentan zwei Probespieler bei Michael Erzen an Bord. Zum einen der 19-jährige Soner Aydin, der bislang eine Hinserie beim SC Roland Beckum in der Westfalenliga im Einsatz stand und zuvor in der A-Jugend-Westfalenliga kickte. Der dritte im Bunde ist der 19-jährige Sulaimonov Muhammad aus der A-Jugend von Eintracht Dortmund. Über Letzteren ist Erzen erstaunt, dass dieser noch so jung ist.

„Es ist schwierig, zur Rückrunde Spieler in ein funktionierendes Team einzubauen. Aber wir sehen da eine langfristige Perspektive. Marlon ist sehr schnell und dribbelstark, bei Muhammad genau das Gleiche. Soner kann uns auf der Sechser- und auf der Innenverteidigerposition weiterhelfen.“ Wenn die Zehner die „Jungs“ an den Verein binden können, wird der Westfalenliga-Kader üppiger. „Wir wollen den Kader qualitativ in der Breite aufwerten, obwohl der ja schon gut ist. Nach oben kann man immer besser werden. Es müssen natürlich auch mal welche in der Reserve spielen, wenn der Kader voll ist. Aber das ist auch legitim“, so Michael Erzen.

Erzen will weitere Lizenz

Zu Einsätzen in der Reserve wird es im Laufe der Rückrunde wohl zwangsläufig kommen, denn die „Zweite“ steht in der Kreisliga A momentan auf einem Abstiegsplatz, hat zwei Zähler Rückstand zum rettenden Ufer.

Michael Erzen hat seine Trainer-B-Lizenz nach drei Jahren verlängert. Bei „B“ soll aber nicht Schluss sein, der Coach strebt bereits den nächsten Schritt an . „Wenn die Zeit da ist, würde ich gerne den nächsten Lehrgang machen.“ Das wäre in dem Fall die DFB-Elite-Jugendlizenz, die vor der A-Lizenz kommt. Mit dieser darf man unter anderem die Junioren-Bundesliga trainieren.