Hagen 11: Finaltag der Amateure ist noch zwei Siege entfernt

Der DFB-Pokal ist das ferne Ziel - oder zumindest der live im Fernsehen übertragene Finaltag der Amateure. Zwei Siege fehlen den Fußballern der SpVg Hagen 1911 noch, um erstmals überhaupt das Endspiel im Westfalenpokal zu erreichen. Im Viertelfinale zweier Landesligisten könnte das Team von Trainer Stefan Mroß am Samstag den ersten Schritt dazu tun. Nach langer Fahrt gastiert man dann beim SC Rot-Weiß Maaslingen im tiefen Ostwestfalen, Anstoß ist um 14 Uhr auf dem Sportplatz Maaslingen. „Die Jungs sind total heiß, das hat man in den Einheiten schon gemerkt“, blickt Mroß gespannt voraus: „Schließlich haben wir die einmalige Chance, als Landesligist bis ins Halbfinale vorzustoßen.“

Hagen Breckerfeld Wetter Herdecke Im Kreis Minden-Lübbecke Der SC Rot-Weiß Maaslingen 1947, Gegner der SpVg. Hagen 11 im Westfalenpokal-Viertelfinale, ist ein Fußballverein aus dem Stadtgebiet von Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke in Ostwestfalen. Aushängeschild ist die erste Herrenmannschaft (Landesliga 1), die zu den erfolgreichsten im Kreisgebiet gehört und seit 1992 überkreislich Fußball spielt. Weitere Teams der Herren, Frauen und Jugend spielen in den Kreisligen.

14:13 nach Elfmeterschießen gegen Oberligist ASC Dortmund, 3:1 gegen Westfalenligist SV Sodingen und 5:3 nach Elfmeterschießen gegen Westfalenligist SC Neheim: Der aktuelle Zweite der Landesliga 6 hat im diesjährigen Pokalwettbewerb bereits für mächtig Furore gesorgt. Im Viertelfinale befinden sich die Elfer nun in illustrer Gesellschaft: Neben Regionalliga-Tabellenführer SV Rödinghausen, der ebenfalls am Samstag beim Landesligisten SV Herbern großer Favorit ist, haben die beiden Oberligisten RSV Meinerzhagen (2:0 beim SC Wiedenbrück) und SV Schermbeck, der am Mittwoch den DSC Wanne-Eickel mit 2:1 bezwang, die Runde der letzten Vier bereits erreicht. Der Pokalsieger wird zur neuen Saison mit einem Startplatz im DFB-Pokal belohnt. Dort spielte aus Hagen zuletzt die SG Vorhalle 09 vor 40 Jahren, die 1979 mit einem 0:4 bei Westfalia Herne ausschied.

Extra Fanbus gemietet

Trotz der Euphorie im Vorfeld bleibt man auf Emst realistisch: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem am Ende die Tagesform entscheiden wird“, glaubt Elfer-Trainer Mroß. Bevor die Kicker am Samstag endlich ihre Schuhe schnüren können, steht eine rund zweistündige Anfahrt zur Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen an. Zur Unterstützung hat der Klub extra einen Fanbus gemietet und hofft auf zahlreiche Unterstützung beim Tabellen-15. der Landesliga-Staffel 1. „Dass Maaslingen derzeit einen Abstiegsplatz belegt, ist für uns völlig irrelevant. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das ist nicht nur eine Phrase, sondern da ist wirklich etwas dran“, sagt Mroß. Zumal Maaslingen um die beiden Top-Torschützen Bastian Rode und Jan-Christoph Thom nach schwachem Saisonstart nur eines der letzten sieben Landesliga-Spiele verlor.

Enes Demir nicht mehr im Kader

Bei den Elfern ist nach sportlich durchwachsenen Wochen mit drei Niederlagen in Folge pünktlich zum Pokal-Duell ein Aufwärtstrend zu erkennen: Am vergangenen Sonntag holten der Tabellenzweite beim VSV Wenden immerhin einen Punkt, Tim Bodenröder sicherte das 3:3 in der Nachspielzeit. Parallele zum Pokalgegner: Auch Maaslingen spielte beim SuS Westerholz 3:3, auch hier glich Thom in der 96. Minute aus. Zur Vorbereitung trainierten die Elfer unter der Woche im Ischelandstadion, da sie am Samstag ein Naturrasenplatz erwartet, auf dem die Gastgeber im Pokal-Achtelfinale den Oberligisten TuS Ennepetal mit 5:0 überraschten. Bei der Reise müssen die Elfer nur auf den grippekranken Ion-Alin Nica verzichten. Und auf Stürmer Enes Demir, erst im Sommer nach Emst gewechselt, der aufgrund privater und beruflicher Verpflichtungen nicht mehr im Kader der ersten Mannschaft steht.