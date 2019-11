Hagen 11 muss zum Topspiel weit reisen

Der Einsatz von Onur Cenik (links) am Sonntag in Erlinghausen ist derzeit noch fraglich.

Hagen. Zuletzt war bei der SpVg. Hagen 11 ein wenig der Wurm drin im Landesliga-Alltag. Am Sonntag soll sich das Blatt gegen den Tabellennachbarn wenden

Mit weiten Auswärtsfahrten kennen sich die Fußballer der SpVg Hagen 1911 mittlerweile aus: Eine Woche nach dem umjubelten Halbfinaleinzug im Westfalenpokal bei Rot-Weiß Maaslingen in Ostwestfalen machen sich die Elfer diesmal in der Landesliga auf die Reise: Zum Rückrundenauftakt steht bei Rot-Weiß Erlinghausen an der hessischen Landesgrenze das Topspiel des 16. Spieltags auf dem Programm. Anstoß ist am Sonntag um 14.30 Uhr im Hans-Watzke-Stadion.