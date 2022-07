Hagen 11 schlägt nochmal auf dem Transfermarkt zu

Foto: Michael May / IKZ

Hagen. Die SpVg. Hagen 11 sichert sich zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Landesliga die Dienste eines robusten Mittelfeldspielers.

Fußball-Landesligist SpVg. Hagen 11 ist zwei Wochen vor Saisonbeginn noch mal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Wie die Elfer am Sonntagmorgen bekanntgaben, wird sich Mert Muzak der Mannschaft von Trainer Christian Fohs anschließen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Borussia Dröschede nach Emst.

Mert Muzak ist ein „robuster Linksfuß“

„Mit Mert gewinnen wir einen robusten Linksfuß mit einem sehr guten Abschluss, der hervorragend in unsere Spielidee passt“, lobt Trainer Christian Fohs den neuen Mann. „Vor Schließung des Transferfensters freue ich mich, dass wir nochmal einen höchst interessanten Spieler begeistern konnten, sich uns anzuschließen“, ergänzt Elfer-Teammanager Kai Langenbruch. Muzak freut sich darauf, in „einer so jungen und sehr engagierten Mannschaft zu spielen. Die Pläne des Trainers mit der Mannschaft haben mich sehr motiviert.“

Auch interessant: SSV Hagen: Sportlicher Leiter/Trainer schmeißt plötzlich hin

Hagen 11 startet am 14. August mit einem Heimspiel gegen den Kirchhörder SC in die neue Saison. An diesem Sonntag bestreiten die Emster noch ein Testspiel beim niederrheinischen Landesliga-Team SC Velbert (15.30 Uhr). Zuletzt besiegte das Team von Trainer Fohs den Bezirksligisten SG Hemer mit 8:2.

