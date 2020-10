Hagen 11: Yalcin Erkaya steht vor Comeback in Schüren

Hagen. Fußball-Westfalenligist SpVg. Hagen 11 tritt am Sonntag beim BSV Schüren an. Gute Nachricht: Yalcin Erkaya hat seine Verletzung überstanden.

Würde man nach der Tabelle gehen, wäre die SpVg. Hagen 11 am Sonntag der Favorit. Aber weil in der Fußball-Westfalenliga ja erst vier Spieltage absolviert wurden und sich die Elfer als Aufsteiger sowieso in Demut üben, tritt das Team von Stefan Mroß mit Respekt auf den Rasen des BSV Schüren (16 Uhr, Sportplatz Schüren). Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sich der Rangneunte aus Hagen mit zwei torreichen Siegen in Folge seinerseits die Anerkennung der Konkurrenz erspielt hat.

Hagen 11 will Aufschwung mitnehmen

„Wir wollen den Aufschwung der letzten beiden Siege mitnehmen und auch in Schüren etwas Zählbares holen“, sagt Stefan Mroß selbstbewusst. Aber der Cheftrainer der Emster weiß um die Stärke des Tabellen-14., denn dessen personelle Besetzung ist beeindruckend:

„Mit Acquistapace haben sie einen Ex-Profi, einen 1,90 Meter großen Hünen in der Innenverteidigung. Im Mittelfeld ist mit Stratacis ein sehr guter Techniker, und vorne haben sie mit Bednarski, ehemals Rot-Weiss Essen, ihre Waffe. Schüren hat viel Geschwindigkeit über die Flügel, und meines Erachtens haben sie sich bislang unter Wert verkauft“, mahnt Mroß.

Auch Tim Schattling könnte wieder spielen

Personell gibt es aus Elfer-Sicht Gutes zu berichten: Yalcin Erkaya steht nach überstandener Verletzung wieder im Kader, auch ein Einsatz von Tim Schattling (Trainingsrückstand) sei möglich. Fehlen werden der verletzte Niklas Wilke und Stefan Schwan, der sich wegen eines Coronafalls in seinem Umfeld in Quarantäne befindet: „Reine Vorsichtsmaßnahme“, sagt Mroß, „sein Coronatest war negativ.“

Die Elfer starten heute am Samstag von 15.30 bis 17 Uhr am Loheplatz einen Vorverkauf für das Auswärtsspiel.