Hagen: Am AD unterrichtet eine Deutsche Meisterin

Unverhofft kommt oft: Meike Holtkamp ist Deutsche Meisterin im Weitsprung. Die Lehrerin, die am Albrecht-Dürer Gymnasium in Hagen unterrichtet, kam zu ihrem Titel durch einen Zufall.

Hagen. Die Lehrerin Meike Holtkamp, die am AD in Hagen unterrichtet, hat im Weitsprung die Deutsche Meisterschaft gewonnen.

Auf dem Instagram-Kanal vom Hagener Albrecht-Dürer Gymnasium (AD) gab es etwas zu Feiern: Und zwar standen bei der freudigen Nachricht diesmal aber keine schulischen Erfolge im Vordergrund, sondern eine sportliche Leistung, die sehr beachtlich ist. Bei den DM Masters der Leichtathletik, die Mitte August in Mönchengladbach stattfanden, hat die Lehrerin Meike Holtkamp im Weitsprung den Titel errungen. Sie darf sich Deutsche Meisterin in der Kategorie W35 nennen.

+++ Lesen Sie auch: Wegen Streit mit Schützenverein – Darter verlassen Herdecke +++

Die Geschichte hinter ihrem Triumph ist ebenso interessant wie beeindruckend: „Von Hause aus bin ich Mehrkämpferin und eigentlich habe ich die letzten Jahre kaum leistungsorientiert trainiert oder an Wettkämpfen teilgenommen“, erläutert die Lehrerin, die am AD Schüler in den Fächern Deutsch und Sport unterrichtet. Vor allem durch die Corona-Pandemie habe sie ein wenig Abstand zum Leistungssport gewonnen. „Ich war die letzten Jahre gesundheitlich einfach nicht gut drauf“, sagt Holtkamp, die sich aber immer fit gehalten hat.

Weniger Training, mehr Arbeit

Allgemein sei ihr aktueller Lebensentwurf nicht gerade einfach mit dem Leistungssport in Einklang zu bringen: Während des Studiums trainierte sie noch fünf bis sechs Mal pro Woche. Aktuell hat sie weniger Zeit für Sport, schafft „nur“ noch drei bis vier Einheiten in der Woche: „Der größte Unterschied ist, dass ich jetzt fest im Berufsleben stehe“, sagt die 35-Jährige.

Und trotz dieser Widrigkeiten führte ihr Weg jüngst zu den Masters nach Mönchengladbach. „Das ist alles aber ziemlich zufällig entstanden“, erklärt die Lehrerin vom AD.

Erster Sprung hat gesessen

Nach ihrem Referendariat verlagerte sie ihren sportlichen Mittelpunkt von Dortmund nach Kamen. Dort schlug ihr Trainer vor, dass sie die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften „einfach mal probieren sollte“. Ihre Leistung reichte nicht nur für die Teilnahme aus: Beim Weitsprung erreichte sie im Wettbewerb dann eine Weite von 4,78 Metern. Es war ihr erster Sprung, der ihr am Ende den Sieg brachte: „Der zweite Versuch war dann noch weiter, aber leider ungültig. Und im dritten Versuch habe ich meinen ersten Sprung dann bestätigt“, berichtet sie.

+++ Lesen Sie auch: SC Berchum/Garenfeld stellt neuen Trainer vor +++

„Das ist für mich natürlich ein riesiges Erfolgserlebnis“, sagt die bescheidene Lehrerin. Denn wie sie betont, habe sie ihren Titel bei den Senioren W35 geholt. „Das ist also nichts, was im Fernsehen übertragen wird – oder wo die öffentliche Wahrnehmung allzu groß wäre“, sagt sie. Und doch ist sie Deutsche Meisterin – und spielt nun mit dem Gedanken, ihre sportliche Karriere im zweiten Frühling weiter auszukosten. So will sie weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen, unabhängig davon, dass die Freiluftsaison demnächst endet: „Etwas Schönes wäre noch die Teilnahme an einer Europameisterschaft“, sagt sie. Für dieses Jahr ist die Anmeldefrist für die Qualifikation aber bereits abgelaufen. Gut denkbar, dass sie es im nächsten Jahr versucht.

Leicht zu realisieren wird das nicht, denn sie würde am AD für einige Tage fehlen und müsste vom Unterricht freigestellt werden. Zudem müsste sie auch Anreise und Unterkunft aus eigener Tasche bezahlen. All das müsse sie sich überlegen – und am Ende auch auf Verständnis seitens der Schulleitung hoffen. Ob sie nächstes Jahr für Deutschland in Polen an den Start gehen kann, weiß sie also noch nicht. Aber eines ist sicher: Meike Holtkamp hat Blut geleckt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke