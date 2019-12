Hagen: „Boele-Kabel-Virus“ hat Ulli Schulz früh erwischt

Da kannten die Eltern kein Pardon: Wenn Ulli Schulz am Sonntag Morgen für seine B-Jugend- Mannschaft der Spielvereinigung Boele-Kabel auflaufen wollte, musste er vorab in die Kirche. Das bedeutete für den damals 15-Jährigen: Zur Frühmesse, denn schließlich war um halb zehn Anstoß beim Spiel in der Helfer Bezirkssportanlage. Und weil es von Ullis Wohnung in Hengstey nach Boele ein ordentlicher Fußmarsch war, nahm er die Sporttasche gleich mit, natürlich auch in den Boeler Dom. Damals, vor rund 50 Jahren war längst klar, das Sportlerherz von Ulli Schulz schlägt Grün-Weiß-Schwarz, den Vereinsfarben von SV Boele-Kabel. Und das tut es heute noch.

Hagen Breckerfeld Wetter Herdecke Zur Person: Ulli Schulz Ulli Schulz wurde am 5. März 1956 geboren. Seit der D-Jugend mit zehn Jahren ist er Mitglied bei der Spielvereinigung Boele-Kabel - unterbrochen von 1982-86, als er beruflich in Unna-Königsborn war. Als Spielertrainer stieg er mit der 2. Mannschaft in die Kreisliga A auf, 1991 wurde er Stadtmeister mit der Altherren. Geschäftsführer ist Schulz seit 1999.

Angemeldet hatte sich Ulli Schulz 1965 im Verein, der damals seine Heimat noch an der Steinhausstraße hatte. Auf dem Platz, auf dem legendäre Fußballschlachten stattfanden, stehen seit Jahrzehnten Wohnhäuser. Ulli kam in die D-Jugend - oder „Knaben“ wie die Altersklasse seinerzeit hieß. Von seiner Wohnung in Hengstey konnte er beobachten, wenn sich sonntags viele Zuschauer aus Richtung Boele Richtung Herdecke auf den Weg machten oder auch umgekehrt. Dann wusste er: Boele-Kabel spielte gegen TSG Herdecke.

Mit den Altherren der SV Boele-Kabel wurde Ulli Schulz (2. von rechts sitzend) 1991 Altherren-Stadtmeister.

Er selbst durchlief dann alle Altersklassen bis zum Seniorenbereich.„Man kannte im Verein viele Spieler aus der Schule oder zum Beispiel aus dem nahen Freibad“, erinnert er sich heute, „die Kameradschaft war immer gut und natürlich hatten wir mit Leo Nüchter auch einen hervorragenden Trainer.“ Leo Nüchter ist eine echte Boeler Trainerlegende, der seinem Verein immer treu blieb und von der E-Jugend bis zu 1. Mannschaft alle mal unter seinen Fittichen hatte. Oft genug leitete er an einem Trainingstag gleich drei Einheiten nacheinander und das mit großem Sachverstand. Von 1982 bis 1986 wurde Ulli Schulz seinen Boelern dann mal kurz „untreu“, doch das hatte berufliche Gründe. Der Eisenbahner zog nach Unna um und spielte dort in Königsborn. Die Kontakte zum Heimatverein blieben aber immer erhalten und so kehrte er schließlich 1986 nach Boele zurück.

Mit Boeler Altherren Stadtmeister

Seit 1965 bei der SV Boele-Kabel: Ulli Schulz mit seinen Enkeln Joel (li.) und Jonas. Foto: Frank Valentin

„Ich habe dann in allen drei Boeler Seniorenmannschaften gespielt und durfte auch viele schöne Erfolge feiern“, denkt er gern an die Zeit zurück. „Bei Boele-Kabel herrschte immer ein guter Zusammenhalt und Spieler, die zu uns kamen, wussten, dass sie hier nichts verdienen konnten, wie vielleicht anderswo.“ Er erinnert sich, wie allein durch freiwilliges Engagement das ehemalige Umkleidegebäude in ein heute noch genutztes Vereinsheim umgebaut wurde. Mit 50 Jahren hat Ulli Schulz dann mit dem Fußball spielen aufgehört. „Es war an der Zeit, die Arthrose im Sprunggelenk machte immer mehr Probleme“, musste er den Belastungen Tribut zollen. Als Spielertrainer der 2. Mannschaft war er noch in die Kreisliga A aufgestiegen. Doch 1999 begann die neue Laufbahn. „Einige langjährige Funktionäre des Vereins hörten damals auf und so übernahm ich die Position des Geschäftsführers.“ Und diese Aufgabe erfüllt er bis heute, seit 20 Jahren also.

Auch die Familie war seit jeher mit dem „Boele-Kabel-Virus“ infiziert. „Meine Frau Petra wusste von Anfang an, dass der Verein meine Leidenschaft ist und hat sich selbst mit eingebracht, zum Beispiel durch ihre Mitarbeit im Vereinsheim.“ Das Ehepaar hat drei Söhne und eine Tochter und inzwischen auch schon sechs Enkel. Joel vertritt die Familienehre heute als Spieler der E-Jugend. Mit Sohn Dennis hat Ulli, übrigens stets ein kompromissloser aber fairer Abwehrstratege, noch zwei Jahre bei den Senioren zusammen gespielt.

Zulauf durch Kunstrasen in Helfe

Zwischenzeitlich war Schulz noch zehn Jahre Mitglied beim Kreissportgericht, doch nun will der pensionierte Bahnbetriebsinspektor etwas kürzer treten. Aber nur ein bisschen, denn der neue Kunstrasen in Helfe sorgt für Zulauf beim Traditionsklub von 1882. „Wir können bis auf die A-Jugend alle Jugendjahrgänge besetzen, die unteren sogar doppelt“, freut er sich über die Entwicklung. Vielleicht darf er ja irgendwann noch mal eine Kreismeisterschaft oder einen Pokalsieg mitfeiern, wie es in den 60er/70er-Jahren bei der SV Boele-Kabel gang und gäbe war. Und kurzfristig steht das Boeler Neujahrsturnier am 4./5. Januar auf dem Programm. Es ist mit seiner 41. Ausgabe das älteste Hagener Hallenfußball-Turnier. Und wenn man Ulli Schulz fragt, warum er sich so für den Verein einsetzt, dann antwortet er voller Überzeugung: „Weil mein Herz am Verein Boele-Kabel hängt.“