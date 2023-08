Hagen Chipmunks: Sportlich erfolgreich, aber kaum Nachwuchs

Hagen. Die Hagen Chipmunks bedienen in der Volmestadt die Randsportart Baseball. Der Verein steht vor großen Herausforderungen.

Mit dem Ende der Sommerferien fällt für den Baseball-Nachwuchs in Hagen der Startschuss zur zweiten Saisonhälfte. Dem ersten Spiel der Rückrunde fiebert das Jugendteam der Chipmunks in diesem Jahr schon lange entgegen. Denn momentan steht das Team, das zusammen mit den Dortmund Wanderers eine Spielgemeinschaft in der U15-Landesliga stellt, ganz oben in der Tabelle.

„Unsere Spielgemeinschaft ist punktgleich mit den Wuppertal Stingrays an der Tabellenspitze“, erklärt der Hagener Jugendtrainer Thorsten Michaelis. „Da sie die Stingrays im Mai in einem absoluten Baseball-Krimi mit 4:3 schlagen konnten, führen unsere Kids seit dem Ende der Hinrunde verdient die Tabelle an.“ Michaelis ist seit 30 Jahren als Jugendtrainer im NRW-Baseball tätig, rund neun Jahre hat er den Nachwuchs der Chipmunks betreut.

Während der Corona-Pandemie hatte sich der Baseball-Veteran aus dem Vereinsleben zurückgezogen. Ende vorherigen Jahres hat er das U15-Team der Chipmunks wieder als Head Coach übernommen. Mit ihm ist auch Sohn Velten, der seinerzeit zuerst im Schüler- und dann im Jugendteam in Hagen gespielt hat, zu den Chipmunks zurückgekommen. „Die beiden sind ein großer Gewinn für den Trainerstab“, sagt Chipmunks-Vorsitzender Gerhard Krajczy und erzählt: „In seiner bislang letzten vollständigen Saison als Jugendcoach in Hagen wurde das Team von Thorsten Michaelis 2019 Ligameister.“

Sorgen für die Zukunft

Für die kommenden Jahre blickt Krajczy nicht ohne Sorge auf den Hagener Baseball-Nachwuchs. Auch zur nächsten Saison werden wieder zwei langjährige Chipmunks aus dem Jugend- ins Herrenteam wechseln. „Das wäre eigentlich nicht weiter bemerkenswert“ erzählt der 1. Vorsitzende, „doch so langsam machen sich in unserem Verein die Pandemie-Jahre bemerkbar. Weil wir vor allem im Schüler-Bereich keine neuen Spieler und Spielerinnen gewinnen konnten, rückt ins Jugendteam erstmals niemand nach.“

Spieler und Coaches der U15-Spielgemeinschaft Hagen Chipmunks / Dortmund Wanderers nach dem Sieg gegen die Ennepetal Raccoons im Mai 2023. Foto: BSC Hagen Chipmunks

Das Schülerteam, die U12, wird in Hagen von Gerhard Krajczy selbst trainiert, ist sozusagen „Chefsache“ im Verein. „Eine gute Jugendarbeit hat bei den Chipmunks schon immer erste Priorität, und der Erfolg hat uns auch immer Recht gegeben — bis zur Pandemie“ sagt Krajczy und macht das Problem deutlich: „2019 spielten noch drei Schüler- und Jugendteams aus Hagen in den entsprechenden Ligen. Vier Jahre später nimmt nur unsere U15-Spielgemeinschaft am Ligabetrieb vom Baseball- und Softballverband NRW teil.“

Es braucht Engagement

Um einen Randsport wie Baseball in Deutschland über Wasser halten zu können, braucht es Engagement und Kreativität. Dass die Chipmunks in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum feiern, zeigt, wie viel Einsatz für den US-Volkssport über Generationen hinweg in Hagen betrieben wird. Gerade im Schüler- und Jugendbereich haben die Chipmunks immer wieder Projekte auf die Beine stellen können, zum Beispiel die Hagener Baseball-Grundschulmeisterschaft. Diese konnte vor den Sommerferien zum erstem Mal seit 2019 wieder auf dem Temper-Field, der Baseball-Anlage der Chipmunks in Haspe, ausgetragen werden. „Die Veranstaltung hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht und durchweg positive Resonanzen angestoßen“, sagt Gerhard Krajczy.

Auch Thorsten Michaelis zieht ein positives Resümee zur Grundschulmeisterschaft. „Die Veranstaltung in Hagen war ein solcher Erfolg, dass wir im Nachgang zusammen mit der Westfalenbande neue Materialtaschen für den Einsatz im Schulsport angeschafft haben“, sagt Michaelis und erklärt: „Aus pädagogischer Sicht ist das Spiel für Kinder aus ganz verschiedenen Gründen eine gute Erfahrung, nicht umsonst ist Baseball in NRW als Schulsport anerkannt. Bei Interesse können Lehrerinnen und Lehrer gerne mit uns in Kontakt treten — auch für ganz neue Projekte sind wir immer offen.“

Im Moment freut sich der Hagener Baseball-Nachwuchs aber auch über eine weniger aktive Form von Unterstützung, besonders in den kommenden Wochen. Fünf Spiele hat die Spielgemeinschaft Hagen / Dortmund in der Rückrunde zu meistern, davon zwei Heimspiele, eins in Dortmund und eins auf dem Temper-Field. Nach der Partie gegen Verl am kommenden Sonntag im Dortmunder Hoeschpark sind am 27. August die Rivalen aus Wuppertal zu Gast in Hagen.

