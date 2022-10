Hagen: Die Infos zum Start der neuen JBBL- und NBBL-Saison

Hagen. Ehrgeizig in die neue Saison: Sowohl Phoenix Hagen als auch die BBA Hagen schicken am Sonntag Teams ins Rennen der U16- und U19-Bundesliga.

Als die BBA Hagen im Mai 2021 aus der Taufe gehoben wurde, konnte sich noch niemand so recht vorstellen, dass aus der Volmestadt je zwei Teams in der U16-Bundesliga (JBBL) und in der U19-Bundesliga (NBBL) auf den Korb werfen werden. Relativ schnell ist das aber Realität geworden: Sowohl Phoenix Hagen als auch die BBA starten an diesem Sonntag in die neue Saison der höchsten Jugend-Spielklassen – beide daheim.

Phoenix Hagen

Die Phoenix-Jugend beginnt ihre Spielzeit am Sonntag in der Sporthalle Altenhagen. Neben den alterstypischen Wechseln in die neue Spielklasse oder aus der NBBL in den Herrenbereich gab es zahlreiche weitere Veränderungen. Eine davon: Auch die Jugend-Leistungsteams firmieren nun unter „Phoenix Hagen“, heißen also nicht mehr Juniors bzw. Youngsters.

Linus Trettin (rechts) ist einer der Leistungsträger in der NBBL-Mannschaft von Phoenix Hagen. Foto: Michael Kleinrensing

Das NBBL-Team des neuen Trainergespanns Nenad Cirkovic (Headcoach) und Timmy Judtka (Assistant) bekommt es im ersten Heimspiel mit den physisch starken VfL AstroStars/Sparkassenstars zu tun (14 Uhr). Ein Sieg ist das Ziel, um im Rennen um den Aufstieg in die NBBL-A-Gruppe gleich ein Ausrufezeichen zu setzen. Im Phoenix-Kader blieben die leistungsstarken 2005er-Jahrgänge Linus Trettin, Jordan Iloanya, Lukas Nowak und Luis Uhlenbrock. Letzterer fällt zunächst ebenso erkrankt aus wie Tim Zurhausen.

Mit Mallick Touray (TuS HammStars) kam ein interessanter Nachwuchsspieler mit geringem Trainingsalter ins Team, der mit seiner Athletik und seiner Spielbegabung direkt helfen wird. Der Entwicklungsprozess des Teams, in dem alle Spieler zusätzlich in einem Herrenteam spielen (ProB bis Landesliga), hat erst begonnen. Nenad „Ciro“ Cirkovic trainiert akribisch die Grundlagen des Basketballspieles und hat die Ansprache und die Anforderungen im Laufe der Vorbereitung sukzessive intensiviert.

Für das JBBL-Team der Coaches Marsha Owusu Gyamfi (Headcoach) und Athanasios Divios (Assistant) heißt es „Lernen in jedem Spiel“. Nach der intensiven, anstrengenden und erfolgreichen Phase vor der Sommerpause mit den beiden Qualifikationsturnieren, trainiert das U16-Bundesligateam viel und mit hohem Einsatz. „Die Entwicklung eines jedes Spielers, einer jeden Persönlichkeit steht tagtäglich im Vordergrund und dabei geht es um deutlich mehr als Basketball. Während der letzten Wochen ist ein konkurrenzfähiges Team entstanden, das sich den JBBL-Wettbewerb verdient hat“, sagt Marsha Owusu Gyamfi. Am Sonntag trifft die Phoenix-U16 auf den UBC Münster (11 Uhr).

BBA Hagen

Ebenso souverän wie der JBBL-Nachwuchs setzte sich das U19-Team der BBA in der Qualifikation gegen die Mitbewerber ums NBBL-Ticket durch. Was die deutlichen Siege gegen die Rheinstars Köln und die Baskets Juniors Koblenz am Ende wert sind, zeigt sich am Sonntag im ersten Spiel gegen die Juniors aus Oldenburg (13.30 Uhr, Otto-Densch-Halle). „Dass wir jetzt in der NBBL spielen, kam nicht über Nacht, sondern ist das Ergebnis jahrelanger, kontinuierlicher Jugendarbeit. Dafür wollen wir uns jetzt belohnen“, sagt BBA-Coach Tome Zdravevski, der auf eine Mischung aus erfahrenen U19-Spielern, die bereits in der Regionalliga Minuten sammeln, und auf U17-Rookies zurückgreifen kann. „Wir sind gut vorbereitet – und das müssen wir auch sein, denn wir wollen nicht einfach nurmitspielen und uns freuen, dabei zu sein. Wir haben größere Ziele“, sagt Zdravevski.

Und diese Ziele bedeuten zunächst einmal: In der Vorrundengruppe eine gute Rolle spielen. „Phoenix Hagen und uns schätze ich mit am stärksten ein“, sagt Zdravevski, aber „natürlich wollen wir am Ende Erster der Gruppe sein!“ Dafür soll der Grundstein am Sonntag werden. Allerdings haben sich die Gäste ebenfalls eine Menge vorgenommen, musste man die vergangene Saison doch in der Abstiegsrunde antreten. Dort sicherte man sich allerdings als Tabellenvierter der Gruppe Nord souverän den Klassenerhalt.

Ihre Liga-Premiere geben die JBBL-Jungs von Trainer Vid Zarkovic ebenfalls am Sonntag (11 Uhr, ODH). Gegen die Metropol YoungStars hofft man dabei auf einen kompletten Kader, zu dem mit Dusan Ilic und Luis Ohrmann auch zwei WBV-Kaderspieler gehören, die zuletzt mit ihrem Team beim Bundesjugendlager in Heidelberg überzeugten und mit Platz 1 zurückkehrten. „Wir hatten eine gute, intensive Vorbereitung, für die wir uns jetzt belohnen wollen“, sagt Coach Vid Zarkovic, der das Gros seiner Spieler seit vielen Jahren trainiert und begleitet. „Wenn jeder den Einsatz und die Energie aufs Feld bringt, die ich von ihm erwarte, wird es für jeden Gegner schwer, uns zu schlagen. Wir wollen in der Saison natürlich so weit kommen wie möglich“, sagt Zarkovic.

