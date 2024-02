Hagen: Dritte Absage - Ärger um ein Kreisliga-Derby

Hagen Am Wochenende sollte wieder Fußball in der Kreisliga A gespielt werden. Ein Derby aber wurde zum dritten Mal abgesagt. Das sind die Gründe.

Den Sportplatz Quambusch nebst Vereinsheim hat die Natur im Westen von Hagen längst zurückerobert. Erinnerungen werden wach an die Zeit in der Jugend des Hasper SV, als ich als Torhüter bei Regenwetter mit dicken Lederflicken auf der Hose in Pfützen flog, um einen Ball um den Außenpfosten zu lenken. Erst wenn die ersten Anwohner damit begannen, eine Arche zu bauen, wurde dieser Platz gesperrt.

Was uns ans andere Ende der Stadt bringt. Da ist der TSK Hohenlimburg einer der letzten Vereine in der Stadt, der sich noch mit einem Aschenplatz begnügen muss. Der Acker an der Iserlohner Straße ist ein Platz für Fußball-Puristen. In trockenem Sommer staubig, im Winter nass und feucht.

Dritte Absage im Derby

Nun scheint sich das Feld allerdings nur langsam vom Dauerregen zu erholen, der abgesehen von wenigen Ausnahmen seit November auf Hagen niederprasselt. Mit erheblichen Folgen für ein brisantes Kreisliga-A-Derby. Da nämlich steht immer noch die Partie zwischen dem TSK und der zweiten Mannschaft von Berchum/Garenfeld aus. Zweimal wurde das Spiel bereits abgesagt, am Sonntag sollte es über die Bühne gehen.

Konjunktiv - sollte. Sie ahnen es: Gespielt wurde wieder nicht. Der Platzwart hatte das Feld am Mittag inspiziert und befunden, dass auf durchnässter roter Asche ein reguläres Fußballspiel ohne dauerhaften Schaden für das Feld nicht möglich sei. Absage Nummer drei war beschlossene Sache.

Ausgebremst auf dem Weg an die Spitze

Was bei Berchum/Garenfeld, Tabellendritter und bei einem Erfolg gemeinsam mit Fichte Hagen an der Spitze, und auch bei TSK eine gewisse Ungeduld aufkommen lässt. So langsam, sagt Trainer Robin Timm, wolle man die Partie doch gern über die Bühne bringen. Und die Hohenlimburger, die sich mit dem Thema Abstieg befassen müssen, treten Gerüchten, man habe nicht genug Spieler, entschieden entgegen. „Wir wollen trainieren, und wir wollen spielen - aber beides ist in den letzten Monaten kaum möglich“, erklärt Vorstand Sadik Kaplan. Dafür zahle man weiter Platzgebühren und obendrein Miete, wenn man in die Lenne-Arena ausweiche.

Bleibt nur die Hoffnung, dass es im vierten Anlauf doch wieder am Ostfeld klappt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke