Hagen: Echte Mammutaufgabe für die Elfer

Hagen. Fußball-Westfalenligist SpVg Hagen 1911 empfängt am Sonntag Tabellenführer SV Wacker Obercastrop.

Woran hat es gelegen? Die bei Fußballern und Trainern äußerst beliebte Interview-Frage kann man vor dem dritten Spieltag der Westfalenliga auch bei der SpVg. Hagen 1911 stellen. Entgegen der Erwartungen steht das Team von Chefcoach Stefan Mroß nach dem 0:3 gegen den SC Neheim sowie dem 3:3 nach toller Aufholjagd beim SV Schüren bloß mit einem mageren Pünktchen da.

Der Coach der Elfer betonte, wie schwer der Brocken am ersten Spieltag war und wollte auch das Positive aus der Partie gegen Schüren mitnehmen. „Neheim ist letztes Jahr Tabellenzweiter geworden, die werden auch unter die ersten Fünf in diesem Jahr kommen. Das muss man dann auch akzeptieren. Wir haben es nicht geschafft, die richtigen Lösungen dagegen zu finden. Mit der Partie gegen Schüren war ich nicht unzufrieden. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, aber das Tor nicht getroffen.“ Normalerweise sei ein Team bei 0:3-Rückstand „schon tot“, doch seine Elfer seien grandios zurückgekommen, die Schürener wären stehend K.o. gewesen. „Wäre die Partie fünf Minuten länger gelaufen, hätte es bestimmt noch für einen Sieg gereicht. Aber wir haben gesehen, dass die Jungs fit sind, das gibt uns Hoffnung für die nächsten Spiele.“

Großer Respekt vor dem Gegner

Einfacher wird die Aufgabe am Sonntag um 15.30 Uhr auf der Bezirkssportanlage auf Emst nicht. Denn es kommt kein Geringerer als Tabellenführer SV Wacker Obercastrop an die Haßleyer Straße. „Obercastrop war schon im letzten Jahr bärenstark. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie wenig Gegentore kassieren. Die haben viel Qualität und eine kompakt stehende Defensive“, berichtet Stefan Mroß aus seinen Scouting-Berichten. Beim Gast aus Castrop-Rauxel ist mit Akteuren wie Verteidiger Dirk Jasmund, Außenspieler Nico Brehm und Stürmer Marc Schröter sehr viel Qualität und Oberliga-Erfahrung vorhanden. Zehner Elvis Schala, der letztes Wochenende zweimal traf, ist laut Stefan Mroß „eine Wundertüte“.

Mroß hat daher größten Respekt vor dem SV Obercastrop. „Wir wollen versuchen, uns nicht zu sehr zu öffnen, denn die können aus ihrer kompakten Defensive heraus auch schnell umschalten.“ Natürlich gingen die Elfer mit einer ordentlichen Portion Siegeswillen in die 90 Minuten, doch aufgrund der Kräfteverhältnisse könne man sich gegen Obercastrop „am Ende auch mit einem Punkt zufrieden geben. Aber das wird der Spielverlauf zeigen.“

Verletzungssorgen

Personell werden die Elfer vermutlich nicht aus den Vollen schöpfen können. Insbesondere die Neuzugänge kamen bisher gesundheitlich noch nicht so sehr zum Zug. Innenverteidiger Adjani Ibeme trainiert seit eineinhalb Wochen aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht. Torwart Alexander Schmale hat in anderthalb Jahren „quasi eine Trainingseinheit“ mitgemacht. Marc Selent hat Knieprobleme und ist dazu grippekrank. Marco Fiore plagt sich mit Leistenproblemen herum. Deshalb könne man die Neuzugänge bisher nicht allzu gut bewerten. „Ibeme hat das bisher gut gemacht, er muss noch an ein paar Einzelheiten feilen. Er dribbelt gerne gegen Stürmer an, obwohl er das nicht muss. Das hat er vom Futsal mitgebracht“, so Stefan Mroß. Insgesamt sei der Kader noch im „Entwicklungs- und Findungsprozess“.

Fragezeichen stehen darüber hinaus auch hinter den Einsätzen von Niklas Wilke (Grippe) und Tim Bodenröder (Oberschenkelprobleme).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke