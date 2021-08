Stadtteil Eckesey Hagen: Ein Traditionsverein durch die Flut in großer Not

Eckesey. Der TuS Eintracht 02 Eckesey hat sein Vereinsheim direkt am Volmeufer stehen. Der Club benötigt dringend Hilfe aus der Bevölkerung.

Vorstadt-Sportverein nennen sie sich ganz bescheiden beim TuS Eintracht 02 Eckesey. Das Vereinsheim und die benachbarte städtische Turnhalle liegen eigentlich, aus der Vogelperspektive betrachtet, an einem schönen Fleckchen an der Droste-Hülshoff-Straße. Im Hintergrund Waldkulisse vor Bahnschienen und die Volme fließt nur wenige Meter am Vereinsheim vorbei. Doch genau diese Nähe zum Fluss hat dem noch 280 Mitglieder starken Verein am 14. Juli Unheil gebracht. Das Jahrhundert-Hochwasser hat das für den Club so wichtige Vereinsheim innen fast zerstört.

Josef Weiß (rechts) und Rainer Keßler (2. Beisitzer links.) suchen nach alten Bauplänen. Foto: Michael Kleinrensing

Rita Langenbruch (72) ist ein Eckeseyer Mädchen und ist sozusagen der „TuS“ durch und durch. Seit über 40 Jahren dabei, seit 27 erste Vorsitzende. Wenn sie darüber spricht, wie der Verein das Heim ab 1960 auf- und ausgebaut hat, dann hat man das Gefühl, man wäre dabei gewesen. Der Verein ist heute stark mit seinen Angeboten Leichtathletik, „Drums alive“ oder dem begehrten Eltern- und Kindturnen vertreten. Hier, am Volmeufer, wird im besten Sinne Sport-Basisarbeit geleistet. Auch in Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen im Bezirk und vor allem, wie Rita Langenbruch betont, in familiärer Atmosphäre.

Wertvolle Basis-Arbeit – auch in Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen

Genau diese wertvolle Arbeit hat die Flut angegriffen. Sie hat das Vereinsheim überschwemmt. Hüfthoch. Theke, Küche, Einrichtung – zerstört, durchnässt, verschlammt. Schadenshöhe: geschätzt 60.000 Euro. Keine Elementarversicherung und dazu die Ausfälle durch wegbrechende Vermietungen. Schon sechs Feiern musste man eine Absage erteilen. Das klingt nach Erbsenzählerei. Für einen Verein wie Eintracht 02 sind solche Einnahmen aber überlebenswichtig. Die angrenzende Turnhalle, die von der Gebrüder-Grimm-Grundschule genutzt wird, ist auch stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Stadt renoviert sie aktuell. Nach Corona wäre die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes hier durch den TuS wichtig gewesen, um weitere Kündigungen zu verhindern.

Spendenübergabe Kolping an Eintracht Eckesey: Sebastian Jacob, Anja Klee, Rita Langenbruch, Dieter Kohaupt (von links) Foto: Kolping Boele

Am Tag nach dem Hochwasser begann die zweite Vorsitzende Anja Klee, Hilfe zu organisieren. Die Mitglieder, die befreundete Tanzgarde der KG Volmefunken, die hier trainiert, die Handballabteilung der Selbecker Turnerschaft – so viele Hände packten mit an. Und doch bleibt der Schadensberg von 60.000 Euro im Heim und zuletzt am zerstörten Strom-Verteilerkasten zur Straße hin stehen.

Erste Hilfe leistete die Kolpingsfamilie Hagen-Boele und Umgebung, die dem Verein 15.000 Euro zukommen lassen, womit die Stromversorgung wieder hergestellt werden kann. Die Kolpingfamilie, die auch dem TuS Volmetal mit 5000 Euro half, hatte zuletzt die Aktion „Kolping hilft“ ins Leben gerufen und ein großes Spendenaufkommen generieren können.

Das Clubheim des TuS Eintracht Eckesey am Volmeufer. Foto: Michael Kleinrensing

Auf weitere Spenden angewiesen

Der hohe Spendenbetrag von 15.000 Euro kam zusammen, weil der Kolping-Bezirk Wiedenbrück spontan für die von der Flut in Hagen betroffenen Menschen eine Spendenaktion ins Leben rief. „Wir gehören zum gleichen Kolpingbezirk wie die Hagener Familie und da hält man einfach zusammen“, erklärt der Wiedenbrücker Christian Schlingschröder. Der TuS Eintracht 02 Eckesey wird dennoch auf weitere Spenden aus der Bevölkerung angewiesen sein, um sein Vereinsheim sanieren zu können.

