Hagen: Ex-Tanz-Profi teilt Leidenschaft mit den THG-Schülern

Hagen. Lehrerin Mary Parisi hat am Theodor-Heuss-Gymnasium eine Dance-Crew gegründet. Und steckt die Nachwuchs-Tänzer mit ihrer Leidenschaft an.

Ganz leicht wippt sie mit dem Kopf mit. Zählt leise: „Fünf, sechs, sieben, acht.“ Die Musik stoppt. „Okay. Trinkt was, ich erzähle euch was dabei.“ Mary Parisi ist in ihrem Element. Die 31-jährige Lehrerin des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) strahlt ihre Schützlinge an und geht Stück für Stück die Choreographie noch einmal durch. Seit einem Jahr bietet sie die Tanz-AG unter dem Namen „Dance Crew“ an. Und der Zulauf ist groß. „Es war meine Voraussetzung, dass ich an eine Schule komme, wo ich auch das Tanzen miteinfließen lassen kann. Weil ohne geht es nicht.“

Tänzerin seit ihrem siebten Lebensjahr

Seit ihrem siebten Lebensjahr ist sie dem Sport verfallen. Und das durchaus erfolgreich. Mit Latein- und Standard-Tanz ging es los. „Ich bin aus der Generation der ganzen Let’s-Dance-Tänzer. Das sind alles meine Trainingspartner gewesen.“ Ob Jazz, Latein-, oder Formationstanz: Für die gebürtige Wittenerin war alles mit dabei. Ob Wettkämpfe in der ersten Bundesliga, bei Deutschen Meisterschaften oder der Weltmeisterschaft. Mary Parisi ging überall an den Start.

Und die Leidenschaft machte sie auch zum Beruf. Mit 21 Jahren gründete sie ihre eigene Agentur für Show- und Künstlervermittlung, mit 24 ging sie für einige Monate nach Los Angeles. Doch mit 26 Jahren kam die Erkenntnis, dass es beruflich doch in eine andere Richtung gehen soll: „Um in dem Business bestehen zu können, muss man knallhart sein. Und das bin ich einfach nicht. Deshalb habe ich mich dann noch einmal umentschieden.“ Denn nebenbei hat Parisi die gesamte Zeit studiert. Als Referendarin für Sport und Biologie kam sie an das Friedrich-Harkort-Gymnasium in Herdecke. Und baute sich dort ebenfalls eine Tanz-Crew auf. „Wir haben eigene Contest entwickelt. Das kam immer super an bei allen Beteiligten.“

Lieber Lehrerin als Profitänzerin

Denn ihre eigene Tanzkarriere musste sie erst einmal auf Eis legen: „Es ist einfach zu zeitintensiv, das ist mit einem Vollzeitjob nicht mehr zu vereinbaren. Aber wenn ich schon selbst nicht mehr aktiv sein kann, dann möchte ich wenigstens bei anderen die Leidenschaft für das Tanzen wecken.“ Den Wechsel bereute sie nicht: „Keine Sekunde. Ich erlebe, gerade auch in der aktuellen Zeit, mit, wie es meinen ehemaligen Tänzerkollegen geht. Und nicht nur während Corona ist der Job sehr unsicher. Wenn man die Leistung nicht bringt, stehen direkt Dutzende andere parat, die bereit sind, deine Stelle zu übernehmen. Das ist auf Dauer sehr anstrengend.“

Sie sind bereit für ihren Contest im November: Das ältere Team der THG-Dance-Crew besteht aus acht Mitgliedern. Foto: Privat / WP

Mit dem Ende des Referendariats musste eine neue Schule gefunden werden. „Da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Dass ich meine AG machen kann, war für mich eine Grundvoraussetzung. Sonst wäre ich nicht an die Schule gekommen, so böse sich das anhört. Aber ich brauche es einfach.“ Allerdings lief sie beim THG offene Türen ein: „Es wurde direkt super aufgenommen und ich konnte gleich loslegen.“ Und so hat sich eine neue Reihe aus Nachwuchs-Tänzern aufgebaut. Von der fünften Klasse bis zur Oberstufe stieß mit ihrer Idee auf große Resonanz. Zahlreiche Anmeldungen folgten.

Schüler zeigen Ehrgeiz und Talent

Nicht nur der Ehrgeiz ist da. Auch Talent zeigen die Schüler, die über ganz unterschiedliche Vorkenntnisse verfügen: „Einige sind dabei, die schon vorher getanzt haben. Andere haben es ganz neu für sich entdeckt.“

Und so stehen die Nachwuchs-Tänzer zum Teil mehrmals in der Woche in der Aula zusammen, um ihre Choreographien einzuüben. Bei den älteren Schülern hat sich nun eine Gruppe von acht Tänzern – zwei Jungs, sechs Mädchen – gebildet, die sich auf ihren Contest vorbereiten. Und das trotz der Corona-Pause. „Sie haben das Training dann über Videochats abgehalten. Die sind alle super engagiert“, ist Parisi stolz auf ihre Schützlinge.

Die haben durch das Tanzen eine ganz neue Leidenschaft gefunden, wie Linda Machunze und Melissa Peikert stellvertretend für die Gruppe betonen: „Tanzen macht uns allen sehr viel Spaß. Diese Mischung aus Bewegung mit guter Musik, dann noch das einstudieren von Choreographien und das Miteinander in der Gruppe. Das ist super.“

Schüler entwerfen Choreo selbst

Und die Schüler zeigen auch Talent, wenn es um Choreographien geht. Denn die stellt bei dem älteren Kurs nicht etwa Lehrerin Parisi zusammen. Linda Machunze und Melissa Peikert entwarfen den Ablauf selbst. „Das war gar nicht so einfach. Man muss ja an alles denken. Lieder raussuchen, passende Schritte, Übergänge finden, alles zusammenschneiden“, berichtet Machunze. All das hat Zeit in Anspruch genommen. Um die Abläufe im Street-Dance-Stil dennoch in perfekt abgestimmt hinzubekommen, wird zweimal die Woche trainiert. Mindestens. „Wir treffen uns auch schon mal privat“, berichtet Peikert vom Ehrgeiz der Gruppe. Im Groben steht die Choreographie, bis November geht es um die Feinheiten. Dann wollen sich sie erstmals in der Besetzung bei einem Contest antreten. Und bis dahin wird fleißig weiter trainiert.