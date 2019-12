Hagen/Rostock. Advent, Advent, Phoenix Serie hält! Am vierten Advent gewinnen die Hagener in Rostock nach einem katastrophalem Start letztlich souverän.

Phoenix Hagen ist nur zu Beginn beeindruckt

Die Adventszeit scheint den Basketballern von Phoenix Hagen besonders zu liegen. An den vergangenen drei Wochenenden machten die Hagener quasi mit jedem Sieg eine Kerze an, am Sonntag sollte dann der Adventskranz komplett brennen. Nach schwachem Start und hohem Rückstand fuhr das Team von Trainer Chris Harris bei den Rostock Seawolves einen letztendlich klaren 87:74 (43:34)-Sieg ein – womit sich der perfekte Lauf in der Adventszeit weiter fortsetzt.

Dabei ging die Begegnung in der sehr gut gefüllten Rostocker Stadthalle mal so gar nicht gut los für die Feuervögel. Prägnant war dabei schon der Start in die Offensivbemühungen der Hagener, die mit einem Schrittfehler von Dominik Spohr begannen. Die Rostocker hingegen ließen zwei Dreier folgen und starteten entsprechend mit großem Rückenwind. Phoenix hingegen tat sich mit der sehr aggressiven Defensive der Gastgeber schwer, vor allem der im Vorfeld von Harris sehr gelobte defensive Alleskönner Donte Nicholas bereitete den Hagenern große Probleme.

Hagen braucht vier Minuten für Punkte

Erst nach fast vier Minuten kam das Team von Chris Harris zu eigenen Punkten – Jannik Lodders traf zwei Mal von der Freiwurflinie. Aufseiten der Gastgeber lief zwar auch bereits zu Beginn noch nicht alles rund, doch im Vergleich zu den Hagenern trafen die Rostocker einige ihrer Würfe. Doch mit den Treffern von Lodders kam Phoenix besser in die Partie, vor allem der Dunk von Adam Pechacek weckte das Team auf. „Ein wichtiges Signal von ihm“, befand Harris auch im Anschluss. Bis zur Viertelpause konnte dieses den Rückstand von zwischenzeitlich 13 auf nur noch sechs Punkte reduzieren, auch weil sich Michael Gilmore mit der Schlusssirene gut durchsetzte und mit einem Buzzer-Beater weiter verkürzte.

„Das war wirklich stark von der Mannschaft. Wir waren am Anfang schon etwas beeindruckt vom Gegner und der Kulisse“, hat Harris eine Erklärung für den schwachen Start seines Teams. Der Trainer haderte am Anfang mit der mangelnden Konzentration seiner Schützlinge, die einige leichte Korbleger liegen ließen, sich aber in der Folge selbst aus dem Schlamassel zogen.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Rostock Seawolves – Phoenix Hagen 74:87 (34:43) Phoenix Hagen: Octeus (13, 5 Assists, 2 Ballverluste), Gilmore (4), Leufroy (10, 6/6 Freiwürfe), Aminu (11), Zdravevski, Lodders (7), Spohr (14, 5 Rebounds, 3 Steals), Grof (10, 4 Rebounds), Pechacek (12), Baumann (6, 5 Rebounds). Rostock Seawolves: Nicholas (22, 8/10 aus dem Feld, 5 Assists, 11 Rebounds), Hujic (13, 3/9 Dreier), Hicks (12, 8 Assists), Diouf (10, 4 Rebounds), Skobalj (6), Jost (5), Alte (4), Sitton (2), Bogdanov, Buchholz, Marin. Die Viertel: 20:14, 14:29, 23:19, 17:25. Teamstatistik: 43:53 %Wurfquote, 9/28:7/18 Dreier, 15/17:18/19 Freiwürfe, 29:30 Rebounds, 20:15 Assists, 3:8 Steals, 16:12 Ballverluste, 3:1 Blocks.

Der schlechte Start war damit vergessen, auch wenn Rostock den nun knappen Vorsprung bis Mitte des zweiten Viertels erst einmal aufrecht erhalten konnte. Ein 8:0-Lauf drehte die Partie, vor allem von der Freiwurflinie zeigten sich die Hagener in dieser Phase äußerst stark. So war es dann auch Jonathan Octeus vergönnt, mit zwei Freiwürfen für die erste Hagener Führung im Spiel zu sorgen. Etwas überraschend dann der Support der mitgereisten Hagener Fans. „Auswärtssieg, Auswärtssieg“, hallte es nach den von Octeus verwandelten Freiwürfen durch die Rostocker Halle.

Sechs Spieler treffen zweistellig

Es schien eine Vorahnung des Hagener Anhangs zu sein, denn die gerade erspielte Führung gab Phoenix bis Spielende tatsächlich nicht mehr ab. Bis zur Halbzeit wuchs der Vorsprung immer weiter an, was neben der effektiven Spielweise der Hagener auch am starken Einsatz aller Spieler lag. „Heute haben viele Jungs etwas beigetragen“, freute sich Chris Harris über die Tiefe seines Kaders am Sonntag. Sechs Spieler punkteten zweistellig, vor allem in der Zone räumten Pechacek, Baumann, Gilmore und Spohr kräftig auf. „Da haben wir bestimmt 50 Punkte erzielt“, so der Phoenix-Coach. Einzig in der Art und Weise wie die Hagener diese Punkte erzielten, fand Harris noch Grund zur Kritik.

„Wir wissen alle, dass das heute eigentlich nicht die Offensive war, die wir spielen wollen. Das war viel zu viel Eins-gegen-eins, wir haben den Ball ingesamt zu wenig geteilt. Damit sind wir nicht zufrieden“, so der Phoenix-Trainer nach dem vierten Sieg in Serie. Eine Aussage, die vor allem eines unterstreicht: Das Selbstbewusstsein ist zurück bei Spielern und Trainern.