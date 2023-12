Hagen: Perspektive Aufstieg - Phoenix erweitert Aufsichtsrat

Trotz zweier Niederlagen in Folge liegt Phoenix Hagen in der Liga auf Kurs. Das Fernziel bleibt der Aufstieg ab dem Jahr 2025.

Phoenix Hagen erweitert seinen Aufsichtsrat. In einer Mitteilung des Vereins heißt es, dass die Basketball Hagen GmbH & Co. KGaA hat vor einiger Zeit mit der „Perspektive 2025“ eine Marschroute angestoßen habe, die Phoenix als professionellen Basketball-Club an einen Punkt bringen solle, von dem aus der Aufstieg in die erste Liga ernsthaft sowie realistisch in Angriff genommen werden könne.

Damit verbunden seien der Ausbau struktureller und infrastruktureller Eckpfeiler, die den Standort in Zukunft tragen sollen. Einen gewichtigen Teil des Phoenix-Organigramms stelle der bewusst aus dem Hintergrund heraus operierende Aufsichtsrat dar - welcher nun eine personelle Aufstockung erfahre.

Wolfgang Heyder ausgestiegen

Nach dem Ausscheiden von Wolfgang Heyder sowie Andreas Heiermann bestand das Gremium während der vergangenen Monate noch aus Prof. Dr. Ahmet Yilmaz sowie Rasmus Breinhild-Olsen. Dieses Duo erhält fortan Unterstützung durch ein in und um Hagen herum bekanntes Trio, das „durch lokale Verbundenheit sowie unternehmerische Kompetenz besticht“: Carl-Michael Schulte, Robin Lemke und Julian Schubert.

Der Aufsichtsrat habe, so Phoenix, in seiner neuen Konstellation bereits seine Arbeit aufgenommen und unterstütze damit bei der Verfolgung der „Perspektive 2025“ die zunehmende Professionalisierung von Phoenix Hagen. Das Gremium besteht nun aus Prof. Ahmet Yilmaz, Rasmus Breinhild-Olsen, Carl-Michael Schulte, Robin Lemke und Julian Schubert.

Yilmaz ist die Konstante

Die große Konstante im Konstrukt des Aufsichtsrates stellt Prof. Dr. Ahmet Yilmaz dar, welcher sich bereits in der Abwicklung der Insolvenz von 2017 um Phoenix verdient gemacht hat und auch „weiterhin mit seiner ruhigen sowie besonnen Art als über jeden Zweifel erhabene, beratende Stütze im Hintergrund“ aktiv sein werde.

Mit Rasmus Breinhild-Olsen konnte bereits im Oktober 2022 ein „in und über die Stadtgrenzen Hagens hinaus bekannter Geschäftsmann für das Gremium“ gewonnen werden, der sich schon seit vielen Jahren im Phoenix-Umfeld engagiert und in seiner Funktion als geschäftsführender Gesellschafter der Søren Fashion GmbH bestens in der Volmestadt vernetzt sei.

Unterstützer neu im Aufsichtsrat

Neu im Aufsichtsrat sitzt ab sofort Robin Lemke, der als Senior Partner und Geschäftsführer von KEARNEY als international tätiger Unternehmensberater ein Maß an objektiver Analyse und strategische Sicht mit einbringen wird, ohne dabei das strukturell zu betrachtende große Ganze aus dem Blick zu verlieren.

Julian Schubert ist ein langjähriger Unterstützer des Hagener Basketballsports. Als Gründer von „One Hiring“, einer führenden Personalvermittlung in Deutschland und England, bringe er ein weit über die Stadtgrenzen von Hagen reichendes Geschäftsnetzwerk sowie Expertise in der Unternehmensführung und Organisationsentwicklung mit.

Ein in Hagen sowie in der Stahl-Branche bekanntes Gesicht ist Carl-Michael Schulte, dem „eine enge Verbundenheit mit der Region mit in die Wiege gelegt“ worden sei. Als Gesellschafter der Bandstahl Schulte & Co. GmbH stehe er dem Hagener Basketball seit Jahren nahe und ist als starker Netzwerker in der Volmestadt bekannt.

