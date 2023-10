Hagen: Profis von Phoenix und Eintracht hautnah erleben

Hagen. An der Pole-Dance-Stange, am Streichinstrument: Die Spieler von Phoenix und vom VfL Eintracht Hagen präsentieren sich in ungewohntem Umfeld.

Profi-Sportler wollen immer gewinnen. Nicht umsonst gehören sie in ihrer Disziplin zu den besten. Das gilt für die Handballer vom VfL Eintracht Hagen genauso wie für die Basketballer von Phoenix Hagen, die beide in der 2. Bundesliga auf Tore-, beziehungsweise auf Korbjagd gehen.

Profi-Sportler von Phoenix und Eintracht laden in die Elbershallen

Anfang November können Hagener sich in den Elbershallen mit ihnen messen, wo sie keine Profis sind: An der Pole-Dance-Stange, auf der Bowling-Bahn und am Musikinstrument. Bei einem Veranstaltungsformat, das nun in zweiter Auflage stattfindet, können Fans ihre heimischen Lieblingssportler nicht nur hautnah erleben. Sie können in den Elbershallen auch mit ihnen im Wettkampf antreten.

Von Restaurants über Entertainment-Dienstleister bis hin zu sozialen Einrichtungen: Die zahlreichen Angebote der Elbershallen sind zum Aktionstag „Elbershallen meets Sports“ nutzbar. Die Betreiber laden gemeinsam mit Eintracht Hagen und Phoenix Hagen dazu ein, die Welt der Elbershallen zu erkunden. Kurz: Interessierte Zuschauer sind eingeladen, aktiv am Geschehen teilzunehmen und sich mit den Handball- und Basketball-Profis auf teils neues Terrain zu begeben – und auch etwas zu erfahren: Denn es wird in den teilnehmenden Elbershallen-Betrieben den Nachmittag über auch Vorführungen geben. „Es geht darum, mit den Jungs etwas Neues auszuprobieren und Spaß zu haben. Und die Elbershallen bieten da sehr viel“, sagt Phoenix-Geschäftsführer Martin Schmidt.

Tanzschule Stein

Wer hat eine steife Hüfte und wer tanzt wie ein junger Gott? Gemeinsam mit den Profis kann man in der Tanzschule Stein versteckte Talente zeigen – oder den Sportlern zeigen, was in einem steckt.

Sprungwerk

Für eine halbe Stunde kann man die Anlage des Sprungwerks erobern: Beim Eins-gegen-Eins im Trampolin-Basketball gegen die Phoenix-Profis oder beim Volleyball mit den Handballern der Eintracht.

Elbers 800 Grad

Einen kulinarischen Exkurs bietet der Kochkurs des Restaurants Elbers 800 Grad.

Theater an der Volme

Kulturinteressierte kennen das Theater an der Volme durch inzwischen viele zurückliegende Inszenierungen. Wer eine Bühne mal von hinten sehen will – oder sich grundsätzlich für Schauspielerei interessiert, hat hier eine einmalige Möglichkeit.

Akteure von Phoenix sowie Eintracht an der Pole-Dance-Stange. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Pole Garage

Eine etwas andere Art der Fitness bietet die Pole Garage. Dort haben die Profis von Eintracht Hagen und Phoenix schon im vergangenen Jahr gezeigt, wie verführerisch sie sich an der Stange bewegen können.

Musikschule

Haben Sportler ein gutes Taktgefühl? Die Handball- und Basketballprofis aus Hagen sind sich jedenfalls nicht zu schade, mit den Besuchern neue Instrumente auszuprobieren. Wer gut spielen kann, bringt vielleicht auch anderen etwas bei.

Ungewohntes Bild: Der Handballprofi Pierre Busch an der Geige. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Bethel Handwerk

Das Handwerk ist sehr vielseitig. In diesem Kurs erlernen Besucher die Kunst des Olivenöl-Pressens und Kerzen-Ziehens. „Dies ist allein deswegen eine tolle Sache, da du am Ende außer einer neuen Erfahrung auch etwas Selbstgeschaffenes mit nach Hause nimmst“, schreiben Eintracht und Phoenix in ihrer Ankündigung für den Aktionstag.

Quamboni

Beim Jonglieren ist viel Geschicklichkeit gefragt. Im Zirkus Quamboni kann man es ausprobieren und üben.

Bowling

18 Bahnen warten darauf, erobert zu werden. Zwei Bahnen sind bereits belegt: Phoenix Hagen und der VfL Eintracht Hagen stellen sich dem Duell gegen andere Gruppen und Vereine. Melde dich mit deinen Freunden an (ab 6 Personen) - im Wettkampf winken Preise. Wichtig: Bei der Anmeldung sollte man den passenden Kampfnamen nicht vergessen.

