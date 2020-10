Hagen: SC Berchum/Garenfeld beschäftigt die Sturmfrage

Wenn Fußball-Landesliga-Aufsteiger SC Berchum/Garenfeld am Sonntag um 15.30 Uhr bei Mitaufsteiger TSV Weißtal im siegerländischen Wilnsdorf antritt, stellt sich für Cheftrainer Fabian Kampmann die Sturmfrage. Dustin Röhrig fällt noch länger mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Neuzugang Gazmen Sala, eigentlich als Nachfolger des in Richtung TuS Ennepetal abgewanderten Nicolas Külpmann eingeplant, kam bisher in Pflichtspielen noch nicht großartig zum Zug und fällt womöglich erkältungsbedingt aus.

Zuletzt hat Kampmann die Mittelfeldspieler Alexander Rüster und Christian Deuerling auf der „Neun“ ausgetestet. Eine neue Alternative ergibt sich nun mit der Rückkehr von „Sechser“ Jerome Nickel, der in der Vorbereitung schon einige Male im Sturm gespielt hat. Für Kampmann ist Nickel eine Option für Sonntag: „Jerome hat in den Testspielen gegen mehrere Westfalenligisten getroffen. Er ist groß, zweikampfstark und presst richtig gut.“

Melikhov und Gertig fallen aus

Die Weißtaler sind mit zwei Siegen aus vier Partien in die Saison gestartet und hatten sich gegen Aufstiegsaspirant RW Erlinghausen bei der 0:2-Niederlage zuletzt gut verkauft. Aktuell stehen die Gastgeber mit sechs Zählern auf dem zehnten Tabellenrang hinter Olpe. Berchum/Garenfeld-Trainer Kampmann zeigt sich im Vorfeld gewohnt diplomatisch: „Wir fahren dahin, um nicht zu verlieren. Das ist eine ordentliche Truppe.“

Neben den Langzeitverletzten Röhrig und Justin Amstutz (Schulter) werden auch Eugen Melikhov und Maximilian Gertig nicht zur Verfügung stehen. Beide laborieren an Leistenverletzungen.