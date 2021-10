Hagen: Sparkassen-Cup – Basketball-Clubs erhalten Förderung

Sparkassen-Vorstand Frank Walter (Mitte hinter dem Tisch) übergab einen symbolischen Scheck an die Verantwortlichen der Basketballclubs in Hagen.

Vorhalle. Der diesjährige Sparkassen-Cup in Hagen war vor allem auch ein Lichtblick in der Pandemie für viele U12-Basketballer. So lief das Turnier.

Noch mehr als die Ergebnisse und der sportliche Wettkampf stand beim diesjährigen Sparkassencup der U12-Basketballer in der Vorhaller Karl-Adam-Halle im Vordergrund, dass nach einer langen und immer noch andauernden Pandemie endlich wieder Kinder in einer Sporthalle Basketball gegeneinander spielen konnten.

Turniersieger in der Leistungsklasse: Das Team der Basketball Akademie Hagen. Foto: Michael Jäger

Über 100 Jugendliche und ihre Eltern und Familien waren an den Vossacker gekommen, um am Sparkassencup teilzunehmen, der in diesem Jahr vom TSV Vorhalle organisiert wurde. Neun Teams der Basketball Akademie Hagen, des TSV Vorhalle, des SV Haspe 70 und vom TSV Hagen 1860 traten in einer Leistungs- und einer Nachwuchsklasse gegeneinander an. In der Nachwuchsklasse setzten sich die Jungs und Mädels des TSV Hagen 1860 in einem spannenden Finalspiel und nach Freiwürfen mit 24:23 durch.

In der Leistungsklasse siegte das Team BBA I (Basketball Akademie Hagen). Zur Überraschung aller Kinder schauten am Nachmittag noch die Spieler Phillip Daubner, Erik Penteker und Paul Giese von Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen in der Halle vorbei. Der Sparkassencup ist eines der äußeren Zeichen des umfassenden Sponsorings, das die Sparkasse Hagen seit vielen Jahren für den Jugendbasketball in Hagen unternimmt.

Hunderte Kinder traten in der Karl-Adam-Halle gegeneinander an. Hier eine Szene aus dem Spiel des SV Haspe 70 gegen die Basketball Akademie Hagen. Foto: Michael Jäger

Basketballakademie neu dabei

Auch in der kommenden Saison fließen über 38.000 Euro zu den heimischen Klubs, damit dort – je nach Ausrichtung und Leistungsstandard – Basketball-Basisarbeit oder Leistungsförderung betrieben werden kann. Mit der Basketball Akademie Hagen gibt es in diesem Bereich seit einigen Monaten ein neues Konzept, in dem junge Korbjäger ausgebildet werden können.

