Hagen: Sparkassen-Cup der U12-Basketballer in Vorhalle

Hagen. Es ist eines der größten Basketball-Jugendturniere seit Corona den Basketball bremste. Der Sparkassen-Cup der U12. Diesmal in Vorhalle.

Der Sparkassencup der Sparkasse Hagen-Herdecke ist längst zu einer kleinen Tradition im Kalender basketballbegeisterter Kinder in Hagen geworden. Jährlich treten zahlreiche U12-Teams aus Hagen dabei gegeneinander an und haben so die wertvolle Gelegenheit, Spielerfahrung zu sammeln. Die Corona-Pandemie hatte dem Event zuletzt einen Strich durch die Rechnung gemacht – zum Leidwesen der Kinder.

Jetzt findet das von der Sparkasse finanzierte Turnier – das Bankhaus unterstützt nahezu jeden Verein mit einer Basketballabteilung in Hagen finanziell – wieder statt. Und zwar am kommenden Sonntag von 10 bis 15.30 Uhr in der Karl-Adam-Halle in Vorhalle. Ausrichtender Verein ist diesmal der TSV Vorhalle.

Zehn Mannschaften sind dabei

Zehn Team aus den Klubs des TSV Hagen 1860, des TSV Vorhalle, des SV Haspe 70, der Basketball Akademie Hagen und des TV Hohenlimburg sind dabei und messen sich in einer Leistungs- und einer Nachwuchsklasse. Zuschauer sind herzlich willkommen. Es gilt am Einlass die 3G-Regel. Die Teams spielen in mehreren Partien bei jeweils sechs Minuten durchlaufender Zeit gegeneinander. Speisen und Getränke werden im Foyer der Karl-Adam-Halle angeboten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke