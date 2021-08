Hagen: „The Speed Project“ bringt Läufer auf Ruhrtalradweg

Hagen. „The Speed Project“ heißt ein Staffellauf von L.A. nach Las Vergas. 2021 findet er weltweit statt. Sebastian Winner aus Hagen ist dabei.

Es gibt diesen Moment fast bei jedem Event. Da schießt es Sebastian Winner durch den Kopf: „Minigolf ist doch auch ein schöner Sport...“

Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich dieser Gedanke auch irgendwann am 4. oder 5. September seinen Weg sucht. Da ist der Pädagoge, der an der WerkstattschuleHagen und mit jugendlichen Strafgefangenen in Wetter arbeitet, auf dem Ruhrtalradweg unterwegs. Irgendwo zwischen Winterberg und Duisburg. Aber nicht mit dem Rad, zu Fuß.

Ein ganzes Team geht auf die Tour

„The Speed Project“: Von der Küste in die Wüste „The Speed Project“ – dahinter verbirgt sich eigentlich ein Staffellauf von Los Angeles nach Las Vegas. Nonstop geht es von der amerikanischen Westküste in die Wüste. Gelaufen wird über Asphalt und Sand, sowohl unter der gleißender Sonne als auch durch die finstere Nacht. Die Länge der Originalstrecke in den USA beträgt 550 Kilometer.

„The Speed Project“ (TSP) heißt dieser Wettbewerb. Ein Rennen, das eigentlich zwischen Los Angeles und Las Vegas über 550 Kilometer stattfindet. Weil Corona jenseits des Atlantiks aber gerade einen Strich durch die Rechnung macht, sind die Läufer so dezentral unterwegs, wie es eben geht. Weltweit. Auch in Deutschland. Jeder dort, wo er selbst es möchte.

Immerhin: Sebastian Winner geht die Strecke nicht alleine an. Pace Pack Runners heißt die Vereinigung von Laufbegeisterten, die insgesamt vier Teams mit jeweils sechs Läufern in dieses außergewöhnliche Rennen schickt. Zwei davon laufen am Hengsteysee, eines am Phönixsee in Dortmund und eines eben von Winterberg nach Duisburg, dann wieder zurück bis Hagen und schließlich – so denn noch Zeit auf der Uhr ist – ebenfalls um den Hengsteysee.

So viel Strecke wie möglich

Zeit – darauf kommt es an: 29 Stunden und 51 Minuten dürfen die Teams laufen. Das ist die aktuelle Bestzeit, die sechs Läufer für die Originalstrecke in den USA gebraucht haben. Das Ziel: So viel Strecke wie möglich zurücklegen. „Weil wir uns eben für eine Route entschieden haben, kommen wir dem Ursprungsgedanken schon ziemlich nahe“, sagt Sebastian Winner. Von der Ruhrquelle bis zur Mündung statt von L.A. bis Vegas.

„Am Ende werden es für jeden von uns wohl so um die 70 Kilometer sein“, sagt Sebastian Winner, der sich eigentlich dem Triathlon verschrieben hat und vor eineinhalb Wochen noch mit dem Team „Sechs on the beach“ bei einem 24-Stunden-Mountainbike-Rennen in Radevormwald mitgefahren ist. Zwischen fünf und zehn Kilometer lang werden die Etappen sein, die Winner läuft. Nachts noch ein bisschen länger. „Unser Team wird von Supportern per Rad, einem Wohnmobil und einem Kastenwagen parallel des Radwegs begleitet. Wer nicht läuft, kann da versuchen, ein bisschen zu regenerieren.“

Durch den Wald von Breckerfeld

Der Schweinehund ist eine der Herausforderungen. „Man läuft ja nicht am Stück“, sagt Sebastian Winner, der von seiner Frau Carina und den Kindern Felix (14) und Joris (eineinhalb) angefeuert wird. „Da muss man sich gleich mehrmals überwinden, wieder auf die Strecke zu gehen. Dazu kommt, dass beim Laufen im Gegensatz zum Radfahren kaum Zeit zum Ausruhen ist – ganz gleich ob man bergauf, bergab oder oder auf einer ebenen Strecke läuft.“

Dabei ist „The Speed Project“ für das Team um Sebastian Winner (Phillippe Baaden, Christian Lindemann, Lukas Kosche, Robin Jansen und Dennis Breifeld) kein Neuland. 2020 sind die Pace Pack Runners auch schon gelaufen – durch den Breckerfelder Wald, rund um das Naturfreundehaus Sommerhagen.

Was das Wunderwerk Körper kann

Und trotzdem bleibt dieses außergewöhnliche Rennen eine Herausforderung: sportlich, aber auch mental. „Das ist wie bei einem Triathlon – es ist erstaunlich, was dieses Wunderwerk Körper kann“, sagt Sebastian Winner, „wenn du unterwegs bist, fragst du dich, warum du dir das eigentlich antust. Und wenn du das Ziel erreicht hast, willst du dich sofort zum nächsten Event anmelden.“

