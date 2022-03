Hagen: Topstürmer hat keine Lust mehr auf Kreisliga-Ronaldos

Hagen. Niels von Pidoll, Stürmer von Polonia Hagen, ist der beste Torschütze der Kreisliga A. Er spricht über Ziele, Teamgeist und Sprachkenntnisse.

22 Tore in 16 Spielen – es läuft gut für Niels von Pidoll (39). Der Stürmer von Fußball-Kreisligist Polonia Hagen steht an der Spitze der Torjägerliste. Zuletzt erkämpfte sich der Fußballklub aus Vorhalle nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden gegen den TSV Fichte Hagen – natürlich auch dank eines Treffer von Niels von Pidoll.

Ein Grund zur Freude? „Es waren eher verlorene Punkte. Wir hätten gewinnen müssen.“ Zwei Elfmeter vergab der FC, die nächsten Trainingsinhalte sollten damit feststehen.

Doch was sind die Ziele der Kreisliga-Fußballer, die momentan auf dem dritten Tabellenplatz stehen? Wird der Aufstieg thematisiert? „Das ist bei uns kein großes Thema“, verrät von Pidoll und ergänzt: „Wir haben im Vorfeld gesagt, dass wir unter die besten fünf kommen wollen. Jetzt sind wir oben dran und wollen da auch bleiben.“

In der Bezirksliga lief es ebenfalls gut

Schon als er noch für den TSK Hohenlimburg in der Bezirksliga aktiv war, fand sich der Stürmer regelmäßig unter den besten Torschützen wieder. Dass es aber auch bei seinem neuen Verein direkt so gut weitergeht, damit hätte von Pidoll selbst nicht gerechnet: „Es ist schön und ich bin froh, dass ich Erster bin und wenn ich es am Ende der Saison immer noch bin, freue ich mich umso mehr.“ Als Mannschaftssportler denkt der 39-Jährige an seine Teamkollegen: „Dann wird es sicherlich die ein oder andere Kiste Bier geben.“

Niels von Pidoll, hier noch im Trikot des TSK Hohenlimburg, hat bisher 22 Treffer für Polonia Hagen erzielt. Foto: Lutz Risse

Generell herrsche ein guter Zusammenhalt innerhalb des Teams. Und das, obwohl sich Polonia vor der Saison mit mehreren Zugängen verstärkt hat. „Es sind einige dabei, die für die Kreisliga super viel Qualität mitbringen, und trotzdem ist es eine familiäre Atmosphäre. Das habe ich auch schon anders erlebt. Aber auf die ganzen Kreisliga-Ronaldos habe ich keine Lust mehr.“

Auch ohne Sprachkenntnisse toleriert

Bei Polonia Hagen sind, wie der Name schon vermuten lässt, viele polnischsprachige Spieler aktiv. Ein Problem für Niels von Pidoll, der die Sprache selbst nicht beherrscht? „Nein, ich werde auch so toleriert“, sagt er lachend und ergänzt: „Wir haben auch in der zweiten Mannschaft Leute aus allen Nationen dabei. Die Mischung gefällt mir sehr gut.“ Dass das Verhältnis zum Reserve-Team so gut sei, führt der Stürmer auf finanzielle Aspekte zurück: „Wenn Geld fließt, geht meist alles in die Erste. Wenn aber, wie bei uns, einfach keiner Mannschaft was gezahlt wird, gibt es auch keinen Neid oder das Gefühl, dass jemand zurückstecken müsse.“

Wo es früher viel um Geld gegangen sei, gehe es jetzt um Fußball. „Da gibt es nach dem Spiel eine Bratwurst und alle sitzen zusammen. Das macht es so schön.“

Anfragen gibt es für den momentanen Torschützenkönig der Kreisliga A aber immer noch, „auch überkreisliche“, wie er lächelnd zugibt. Doch Niels von Pidoll fühlt sich wohl bei Polonia: „Wenn es nach mir geht, bleibe ich hier.“ Den FC dürfte es freuen – vor allem, wenn er so torgefährlich bleibt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke