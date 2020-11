Hagen: Wie sinnvoll ist das Tennisverbot in Hallen?

Hagen. Die Tennisverbände Nordrhein-Westfalens wehren sich gegen das Verbot ihres Sports in Hallen. Was Hagener Vereinsverantwortliche davon halten.

Der neue Lockdown hat alle Tennisspieler sowie -trainer hierzulande hart getroffen. Zwar darf draußen weiterhin aufgeschlagen werden, doch drinnen kam der Sport zum Erliegen. Die Hallen mussten schließen, obwohl die Staatskanzlei NRW bestätigte, dass Tennis als eine Individualsportart gilt und somit laut der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung erlaubt ist.

Verbände finden sich mit Verboten nicht ab

Bastian Grieger, der Geschäftsführer des Tennisverbandes Niederrhein (TVN) und Elmar Schlüter, Sprecher des Westfälischen Tennis-Verbandes (WTV), zeigten zunächst Verständnis für die Landespolitik, aber nun die Kehrtwende: Die Verbände finden sich doch nicht so einfach mit dem politischen Beschluss ab. Gemeinsam mit dem Tennisverband Mittelrhein (TVM) bilden sie die „Interessengemeinschaft Tennis NRW“ (IG Tennis) und unterstützen als diese eine Klage eines Tennishallenbetreibers und selbstständigen Tennislehrers aus dem Gebiet Mittelrhein.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass die Interessengemeinschaft die Untersagung des Trainingsbetriebs und des Spiels in der Halle mit Blick auf die Regelungen in anderen Bundesländern als „unverhältnismäßig“ erachtet.

Hallenbetreiber und Tennislehrer trifft’s hart

Der Hallenbetreiber stehe exemplarisch für viele Hallenbesitzer und Tennislehrer des Landes, die sich durch die Verordnung mit „finanziellen Nachteilen“ konfrontiert sehen, „weil er weder in der Lage ist, seine vertraglichen Leistungen in Bezug auf gebuchte Hallen-Abonnements zu erfüllen, noch bei der gegenwärtigen Rechtslage Trainerstunden anbieten kann. Durch ein umfangreiches Hygienekonzept hat er schon in den letzten Monaten alle erforderlichen Schutzmaßnahmen erfolgreich umgesetzt“, so die IG Tennis. Dennoch sei er nun mit einer Art Berufsverbot belegt, welches nach Meinung des Klägers und der IG Tennis „den Tatbestand der Unverhältnismäßigkeit“ erfülle.

„Ein Tennisspiel in Niedersachsen ist das Gleiche wie ein Tennisspiel in Westfalen, beziehungsweise in NRW. Natürlich schaut man dann schon mal in die anderen Bundesländer“, sagt Ingo Hagemann, WTV-Sprecher. Robert Hampe, Präsident des WTV, betont, „dass es bundesweit eine einheitliche Vorgehensweise für den Tennissport und in den Verordnungen eine differenzierte Sichtweise hinsichtlich der Sportarten geben muss.“

Tennis-Außenplätze nicht mehr bespielbar

Ist die Gegenwehr der Tennisgemeinde aus NRW gerechtfertigt? Auch in Hagen ist man über die neuen Auflagen wenig erfreut. Draußen darf zwar gespielt werden, aber davon hat Hagens größter Tennisverein, der TC Rot-Weiß Hagen, nichts mehr. Die Vereinsanlage wurde Ende Oktober bereits „winterfertig“ gemacht. „Somit kann man bei uns zurzeit nicht spielen. Dass die Hallen jetzt einen Monat zu sind, ist schon ein Problem. Welche finanziellen Konsequenzen das für uns haben wird, können wir noch gar nicht sagen, zumal ja offen ist, ob es am 1. Dezember überhaupt weitergehen kann“, sorgt sich Stephanie Longerich, Sportentwicklungs-Vorstand beim Bredelle-Klub.

Insbesondere für den hauptamtlichen Vereinstrainer und die Klubgastronomie bedeute die aktuelle Lage einen harten Einschnitt. Unnötig, findet Longerich, schließlich seien die Hallen groß genug, um reichlich Abstand einhalten zu können. „Wenn man dann sieht, wie sich Schulkinder in einen Bus quetschen, fragt man sich: Warum kann man nicht wenigstens zu zweit in einer Halle Tennis spielen? Es gibt so viele Möglichkeiten, das vernünftig zu händeln.“

Halden-2000-Chef zeigt Verständnis für Maßnahmen

Michael Ladage, erster Vorsitzender des TC Halden 2000, ist ebenfalls Tennishallenbetreiber. Auf die Idee, wegen der Sportstättenschließungen gegen das Land NRW zu klagen, käme er nicht – auch wenn er Verständnis zeigt. „Die Tennishallen sollten schon geöffnet haben. Unsere Plätze sind gut 700 Quadratmeter groß, außerdem sind sie sehr hoch und haben eine gute Luftzirkulation“, erklärt Ladage. Aber: „Es bringt ja nichts, dagegen zu wettern. Ich finde, andere Branchen wie die Gastronomie haben mehr Grund zu klagen.“

Generell halte er die einschneidenden Maßnahmen der Politik für richtig, auch wenn sie für ihn zum Nachteil seien. „Ja, es ist sicherlich ärgerlich für Hallenbetreiber, aber 75 Prozent der Einnahmenausfälle werden vom Staat gedeckelt. Von daher gibt es Schlimmeres“, findet Ladage.

In Halden kann man derzeit noch draußen aufschlagen. Und angesichts eines bislang sehr freundlichen Novembers werde das Angebot, wenn auch verhalten, noch von einigen Tennisspielern genutzt.