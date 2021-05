Hagener Christopher Antwi-Adjei schließt sich VfL Bochum an

Bochum/Paderborn. Christopher „Jimmy“ Antwi-Adjei verlässt den SC Paderborn nach vier Jahren. Der Hagener Fußballer wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum.

Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum hat sich die Dienste des Hagener Fußballers Christopher „Jimmy“ Antwi-Adjei verpflichtet. Der 27-Jährige kommt ablösefrei vom Zweitligisten SC Paderborn.

Der Vertrag des ghanaischen Nationalspielers läuft bis 2024, wie der Revierclub am Mittwoch bekannt machte. In Paderborn spielte der Hagener seit 2017. „Er verfügt über Erfahrungen in der Bundesliga und 2. Liga und hat in der aktuellen Saison erneut unter Beweis gestellt, dass er mit seinem Tempo für viele Abwehrreihen ein Problem darstellt“, sagte VfL-Manager Sebastian Schindzielorz laut Mitteilung.

Antwi-Adjei richtet emotionale Worte an SC-Fans

Antwi-Adjei verabschiedete sich am Mittwochmittag via Instagram mit warmen Worten vom SC Paderborn und den Fans der Ostwestfalen: „DANKE für die letzten vier Jahre! Es war mir von der allerersten Sekunde eine Freude und Ehre für den SCP auflaufen zu dürfen. Mir bleiben viele überragende Momente und vor allem Menschen in Erinnerung die es mir ermöglicht haben meine ersten Schritte im Profifußball zu gehen“, schrieb Antwi-Adjei. „Ich bin dem Trainer-, und Funktionsteam, Mitspieler, Staff und Fans für die letzten vier Jahre dankbar.“

