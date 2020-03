In der Fußball-Kreisliga A1 konnten sich die Favoriten am 20. Spieltag allesamt durchsetzen. In der Gruppe 2 blieb der Patzer von Tabellenführer FC Herdecke-Ende in Hasslinghausen ohne Folgen.

Gruppe 1: FC Hellas/Makedonikos Hagen – SV Boele-Kabel 4:1 (3:0). Der Spitzenreiter hatte bereits in den ersten 45 Minuten für klare Verhältnisse gesorgt. Yaser Caliskan betrieb nur noch Ergebniskosmetik.

Schwarz-Weiß Breckerfeld – SV Hohenlimburg 10 II 7:1 (3:1). Der Tabellenzweite hatte gegen die abstiegsbedrohten Zehner leichtes Spiel, Maurice Jung (2), Tim Lokaj (2), Florian Hesterberg, Levin Schulz und Patrick Tanberg trafen. Maximilian Schaube konnte für die Gäste zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzen. „Wir haben ein ärgerliches Gegentor kassiert“, so SW-Trainer Uli Heidbüchel.

FC Iliria Hagen – SC Berchum/Garenfeld II 1:9 (0:6). Die SC-Reserve war in Helfe hochüberlegen, Niklas Bräutigam (1.), Christian Pascal Schilling (15./20./44.) und Florian Rüger (31./36.) entschieden die Partie bereits zur Pause. Hamza Lajaj schraubte das Ergebnis nach dem Seitenwechsel in die Höhe (74./85./90.). Etnik Salihi gelang in der 52. Minute der Ehrentreffer.

Blau-Weiß Haspe – TSV Fichte Hagen 1:4 (1:1). Muhammed Öztürk brachte Fichte früh in Führung (4.), Marcel Marino glich noch vor der Halbzeit aus (36.). Bis zur 70. Spielminute war die Partie offen. „Wir hätten das Ding heute auch verlieren können“, stellte TSV-Coach Dietmar Grauer fest. Nach dem 1:2 durch Nico Möhrke (77.) machten die Gastgeber auf, Philipp Scharf (84.) und Sven Sebastian (85.) nutzten die sich bietenden Räume.

FC Polonia Hagen – SG Vorhalle 09 1:2 (0:0). Im Duell der Aufsteiger hatten die Gäste dank Treffern von Patrick Borchert (54.) und Dustin Röhrig (64.) am Ende die Nase vorn. Polonias Thomas Klenk sorgte für das zwischenzeitliche 1:1 (62.).

Al Seddiq Hagen – SC Concordia Hagen 3:2 (1:2). Die Concorden traten krankheits- und verletzungsbedingt mit dem letzten Aufgebot an. Die Tore von Martin Höller und Maximilian Finke reichten nicht zum Punktgewinn, weil sich Chalid El Yaakoubi, Hamza El Basraoui und Navil Abrini mit dem Schlusspfiff treffsicher zeigten.

Hiddinghauser FV – Hasper SV 1:1 (0:0). Simon Lohmann brachte den HFV in Führung. Erst in der 89. Spielminute rettete Engin Kirkgöz Haspe noch das Remis.

Gruppe 2: TuS Hasslinghausen – FC Herdecke-Ende 4:1 (1:0). Eine überraschende Niederlage musste der Spitzenreiter hinnehmen. Mehr als der Treffer von Marvin Kleinau (60.) war für den FC nicht drin. „Wir haben zu viele Fehler gemacht und verdient verloren“, erkannte Gäste-Coach Frank Henes.

Schwarz-Weiß Silschede – TSG Herdecke 5:3 (1:0). Lange sah alles nach einem Remis in Silschede aus, ehe die Gastgeber in der Nachspielzeit noch zweimal trafen. Für Herdecke trafen Nikolai Böhner (2) und Tom-Luca Wyludda.

SC Berchum/Garenfeld III – SuS Volmarstein 3:5 (1:2). Wieder nichts zu holen gab es für das Schlusslicht im Waldstadion: Patrick Pietrzinski konnte die Niederlage mit seinen drei Treffern nicht verhindern.

SC Wengern – FSV Gevelsberg II 0:1 (0:1). Die Gastgeber verpassen den Befreiungsschlag und bleiben in Abstiegsnot. Der entscheidende Treffer fiel in der 37. Spielminute.

RW Ennepetal-Rüggeberg – TuS Esborn 4:0 (1:0). Esborn brachte sich durch zwei Rote Karten aus dem Spiel und fällt durch die Niederlage auf einen Abstiegsplatz zurück.