Hagener „Jo“ Laumann und FC Barnsley besiegen Wayne Rooney

Joseph Laumann coacht den FC Barnsley zum lang ersehnten Sieg in der 2. englischen Liga. Das sagte der Hagener Fußballtrainer nach dem Spiel.

Barnsley/Hagen Joseph Laumann ging in die Knie, ballte seine Fäuste und schrie seine Freude heraus: Der FC Barnsley hat nach einer langen Leidensphase von sieben Niederlagen in Folge in der 2. englischen Liga wieder einen Sieg gefeiert. Mit 2:1 (1:1) gewann die Mannschaft vom Hagener Interimscoach die für den Abstiegskampf so wichtige Partie gegen den Tabellenletzten Derby County.

Joseph Laumann lobt die Energieleistung seines Teams

„Jo“ Laumann wurde erst am Montag, nachdem der bisherige Coach Markus Schopp seinen Hut nehmen musste, zum Cheftrainer befördert. Der 38-Jährige nahm am Mittwochabend gegen das Team von Derby County, das von Englands Fußballlegende Wayne Rooney gecoacht wird, bereits taktische Änderungen vor – aber es sei die „Energie der Jungs“ gewesen, die den Heimsieg und den anschließenden lauten Jubel der Fans möglich machten.

„Sie waren unglaublich. sie haben für sich und ihre Mitspieler gearbeitet und jeder hat gekämpft“, resümierte der Hagener Fußballtrainer. „Es ist ein wichtiger Sieg und wir sind sehr glücklich mit dem Einsatz des Teams.“

Nächstes wichtiges Heimspiel am Samstag

Die Tykes mussten in der ersten Hälfte einen kleinen Schock verdauen, als sie trotz spielerischer Überlegenheit in der 25. Minute in Rückstand gerieten (Sam Baldock/0:1). Doch Victor Adeboyejo (39.) und Aaron Iseka (50.) münzten die Dominanz schließlich in Tore um.

Durch den Sieg gegen Derby County kletterte Barnsley einen Platz hoch auf Rang 22, lässt Hull damit vorerst hinter sich. Das nächste Spiel steht für die Laumann-Elf am kommenden Samstag um 16 Uhr auf heimischem Rasen an. Der Gegner: Hull.

