Hagener Judo-Talent Rabea Reiling kämpft sich nach oben

„K-ouchi Maki Komi und Harai-Goshi. Das sind so meine liebsten Griffe.“ Die Worte kommen Rabea Reiling ganz leicht über die Lippen. Kein Wunder, praktiziert die 17-jährige Gymnasiastin doch seit ihrem fünften Lebensjahr Judo beim TuS Volmetal und konnte sich nun zum zweiten Mal in Folge für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren.

„Rabea ist sportlich gesehen wirklich ein Ausnahmetalent“, schwärmt Trainerin Diane Krause von ihrem Schützling und ergänzt mit einem Lächeln: „Sie kann sich super bewegen und könnte wahrscheinlich jede Sportart gut ausführen. Wir sind deshalb sehr froh, dass sie sich für Judo entschieden hat.“ Der große Bruder gab damals den Ausschlag, aber auch andere Sportarten probierte die Breckerfelderin aus: „Ich war beim Schwimmen, Tanzen, Parcours, der Leichtathletik und Basketball.“ Am Ende führte der Weg aber immer wieder zurück in die Halle an der Volme.

Mit acht Jahren kam es zu den ersten Kämpfen auf der Matte, bis heute konnte Rabea Reiling 46 Erfolge erringen. „Keine schlechte Zahl, oder?“, merkt man Trainerin Krause deutlich ihren Stolz an.

Judo-Abteilung gründete sich 1998

Und auch, wenn sie zu größeren Vereinen hätte wechseln können, so ist Rabea Reiling ihrer kleinen Judo-Gruppe im Volmetal immer treu geblieben. 20 Schüler sind es in etwa immer, die Altersspanne reicht von acht Jahren, bis Mitte vierzig. „Die meisten sind allerdings eher bis Mitte zwanzig“, weiß Diane Krause.

Sie gründete 1998 die Abteilung. Früher kämpfte die heute 57-Jährige sogar in der Nationalmannschaft und der ersten Bundesliga. „Unsere Tochter war selbst noch klein und andere Mütter sprachen mich an, nach dem Motto: Kannst du denn nicht mal was machen? Und seitdem gibt es diese Gruppe.“ Gemeinsam mit ihrem Mann Dieter, der auch über einen Trainerschein verfügt, bietet Diane Krause zweimal wöchentlich das anderthalbstündige Training an.

Rücksicht im Training

„Es ist schön zu sehen, wie die Großen dabei auch immer Rücksicht auf die Kleineren nehmen“, freut sich die Trainerin, denn für eine Aufteilung in Altersgruppen sind es zu wenig Teilnehmer. Immer mit dabei: Rabea Reiling. Früher nahm sie fast jeden Monat an Kämpfen teil, inzwischen „nur noch alle zwei bis drei Monate.“ Dafür werden die Strecken aber zum Teil auch deutlich weiter, im vergangenen Jahr reiste sie für die Deutschen U-18-Meisterschaften nach Leipzig. Und belegte dort einen sehr guten neunten Rang. „Das wäre schon schön, wenn das in diesem Jahr auch klappen würde. Oder vielleicht sogar noch ein wenig weiter vorne“, hofft die Schülerin des Anne-Frank-Gymnasiums in Halver auf eine gute Platzierung.

Und dafür befindet sie sich aktuell auch in der intensiven Vorbereitungsphase. Das heißt nicht nur auf der Judomatte wird der Fokus nun vor allem auf die Kampfsituation gelegt, sondern zudem auch an der Kraft und Ausdauer gearbeitet. „Ich gehe mit meinem Vater ins Fitnessstudio“, hat die 17-Jährige ihre Ziele klar vor Augen.

Ruhrgames als besonderes Erlebnis

Ein Kampf ist ihr allerdings bisher vor allem im Kopf geblieben, auch wenn sie sich dort im Finale mit einem Wasari bezwungen wurde: die Ruhrgames in Duisburg. „Ich wurde angefragt, ob ich dort mitmachen wollen würde, und es war eine tolle Erfahrung vor so vielen Menschen und unter freiem Himmel zu kämpfen“, erinnert sich Rabea Reiling gerne an den neun Minuten langen Kampf zurück.

Doch bei all ihren Erfolgen muss die talentierte Judoka dennoch zugeben: Auch ihr fiel es am Anfang schwer, die japanischen Begriffe korrekt auszusprechen. „Wir haben uns dann erstmal mit den deutschen Begriffen begnügt.“ Für die Laien beruhigend.

Und als kurze Erläuterung: K-ouchi Maki Komi ist ein kleines inneres Einhängen und der Harai-Goshi ein Hüftfeger.