Hagener Tennisteams blicken ungewisser Saison entgegen

Hagen. Hagens Tennismannschaften bereiten sich auf den Start der Saison im Juni vor. TC Rot-Weiß als ranghöchstes Team in der Herren-Verbandsliga.

Lange waren Hagens Tennisplätze gefrostet, verregnet, zwischendurch auch mal ganz schön verschneit. Aber spätestens seit Beginn dieser Woche herrschen gute Wetterbedingungen, um sich auf die kommende Tennissaison vorzubereiten. Der Spielbetrieb, das bestätigte jetzt der Westfälische Tennis-Verband (WTV), soll trotz der besorgniserregenden Infektionslage Ende Mai beginnen; für Hagens ranghöchste Teams Anfang Juni.

Der WTV hat die Gruppenauslosungen und Spieltermine für die Sommersaison 2021 von der Westfalenliga bis herunter in die Kreisklassen festgezurrt. Aber zu große Hoffnungen will Robert Hampe, Präsident des WTV, aktuell noch nicht machen. Er sagt: „Wir hoffen, dass wir in diesem Sommer einen weitgehend normalen Mannschaftsspielbetrieb durchführen können, müssen uns allerdings auch mit Alternativen und einem Plan B beschäftigen. Wie genau die Coronalage in sechs Wochen aussieht und ob ein Wettspielbetrieb stattfinden kann, ist derzeit völlig unklar.“

Aber wenn’s losgehen sollte, vertreten folgende Teams ihre Farben in den höheren WTV-Spielklassen:

Die Herren

Hagens klassenhöchstes Herren-Team ist in diesem Jahr der TC Rot-Weiß Hagen, der in der Verbandsliga an den Start geht. Die Spieler vom Bredelle-Klub schafften im Sommer 2020 zielsicher den Aufstieg, vor allem dank tatkräftiger Unterstützung ausländischer Akteure. Der herausragende Franzose Amaury Delmas (LK1), einer der Aufstiegshelden des vergangenen Jahres, ist ebenso wieder gesetzt wie die polnischen Spieler Jakub Fedorowicz und Braziewicz Maksymilian (beide LK2) und Denim Brcina (LK1, Kroatien). Mannschaftsführer ist weiterhin Klubcoach Manuel Hafemann. Neu im Team: der erfahrene Niederländer Michel Meijer (35). Der erste Spieltag steht für die Rot-Weißen am 6. Juni an, es geht gegen den Dorstener TC. Die restlichen Gegner: TC Rheine, TC Eintracht Dortmund, Mindener TK und TP Versmold.

Eine Spielklasse darunter, in der Südwestfalenliga, gehen acht Teams an den Start. Mit im Teilnehmerfeld: Die Aufsteiger TC Breckerfeld und Hagener TC Schwarz-Gelb Hagen (Tennisabteilung des TSV Hagen 1860), die beide mit ausschließlich heimischen Spielern antreten werden. Ganz klassisch starten Breckerfeld und Schwarz-Gelb am 13. Juni mit einem Lokalderby. Die weiteren Gegner: TC Neheim-Hüsten, TC Blau-Gold Arnsberg, TC Blau-Weiß Sundern, TC Gottfried von Cramm, TC Iserlohn III, TC Milstenau.

Aber Moment, fehlt in der Liga nicht ein Hagener Team? So ist es. Der TC Grün-Weiß Haspe hat 2019 den Aufstieg in die südwestfälische Spielklasse gemeistert, hielt sich in der „Übergangssaison“, in der niemand absteigen konnte, gar nicht schlecht. Aber die Hasper konnten ihre drei besten Akteure nicht halten und gehen deshalb freiwillig zurück in die Bezirksliga.

„Dafür haben wir mit Noah Müschenborn eine neue Nummer eins. Wir sind eine Liga zurückgegangen, da durch die Abgänge für die Liga keine wettbewerbsfähige Mannschaft am Start gewesen wäre. Deswegen spielen wir lieber eine Liga tiefer und haben da auch mal realistische Siegchancen. Das macht dann allen Beteiligten mehr Spaß“, erklärt Haspes Spieler Benedict Bartsch.

Die Damen

Die Tennisspielerinnen des TC Halden 2000 vertraten die Volmestadt in der vergangenen Sommersaison noch als klassenhöchstes Team in der Verbandsliga, kassierten allerdings nur Niederlagen, die meisten davon fielen frappierend hoch aus. Die Haldenerinnen, bei denen Mia Peltzer an Nummer eins gesetzt ist (LK5), haben daraus ihre Konsequenzen gezogen und sind den Schritt zurück in die Südwestfalenliga gegangen.

Dort kann sich das Team um die junge Mannschaftsführerin Jil Hellerforth (LK7) immerhin über jede Menge brisante Stadtderbys freuen: TC Blau-Gold, TC Rot-Weiß und TSV Fichte Hagen – die Eilper Damen krönten eine brillante Saison 2020 mit dem Bezirksliga-Titel – heißen die weiteren Lokalkonkurrenten.

Das Achterfeld der Südwestfalenliga Gruppe 1 komplettieren TC Menden, TV Eiserfeld 74, TC Gottfried von Cramm und TC Grün-Weiß Silschede. Am ersten Spieltag, der am 13. Juni steigt, empfängt Rot-Weiß die Damen in Blau und Gold, Halden bittet zeitgleich Fichte zum Stadtduell.