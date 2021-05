Hagener Torwart Niclas Thiede verstärkt Drittligist SC Verl

Verl/Hagen. Niclas Thiede wechselt von Fußball-Bundesligist SC Freiburg zu Drittligist SC Verl. Der Hagener Torwart wird für eine Saison ausgeliehen.

Wieder ein Stück näher an der Heimat: Der Hagener Torwart Niclas Thiede wechselt von Fußball-Bundesligist SC Freiburg zu Drittligist SC Verl. Wie beide Klubs am Donnerstag bekannt gaben, wird der 22-jährige Keeper für eine Saison ausgeliehen.

Niclas Thiede: Bislang ein Einsatz in der Bundesliga

Niclas Thiede gehört seit 2019 zum Profikader der Breisgauer und absolvierte bislang ein Bundesliga-Spiel. Der 22-jährige Keeper kam in Freiburg in erster Linie in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, die in der Regionalliga Südwest spielt. In der Saison 2019/20 feierte Thiede sein Bundesliga-Debüt, als er für den angeschlagenen Alexander Schwolow im Spiel gegen Union Berlin (0:2) eingewechselt wurde.

„Mit der Entwicklung von Niclas sind wir sehr zufrieden. Für ihn geht es nun darum, möglichst regelmäßig auf dem Platz zu stehen und Wettkampfpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Diese Möglichkeit wollen wir ihm geben“, erklärt Jochen Saier, Sportvorstand der Breisgauer. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim Sportclub Verl. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr gut und ich freue mich auf eine erfolgreiche Saison“, kommentierte Niclas Thiede seinen Wechsel zum Drittligisten.

SC Verl behauptet sich in der 3. Liga

Im vergangenen Jahr feierte der SC Verl den Aufstieg aus der Regionalliga West. In der abgelaufenen Saison überzeugte der Drittliga-Neuling durchaus: Die Saison beendeten die Ostwestfalen auf Tabellenrang sieben.

Seit einigen Wochen wird der SC Verl kräftig aufgerüstet: Mit Ron Berlinski (RSV Meinzerhagen), Nico Ochojski (Fortuna Köln), Cyrill Akono (FSV Mainz 05), Vino Sapina (SSV Ulm) und Joel Grodowski (Preußen Münster) hat der Sportclub bereits fünf Zugänge präsentiert. Niclas Thiede ist der sechste „Neue“ im Team von Trainer Rino Capretti.

