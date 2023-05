Hagener Torwart wechselt zu Bundesligist VfL Bochum

Bochum. Bundesligist VfL Bochum verpflichtet nach Chistopher „Jimmy“ Antwi-Adjei den nächsten Hagener Fußballer

Bis 2008 lernte er beim SSV Hagen die Grundlagen des Fußballspielens, inzwischen ist er voll und ganz im Profi-Fußball angekommen: In den Jahren entwickelte sich Niclas Thiede zu einem vielsprechenden Torwart-Talent, stand in über 50 Partien für die U17- und U19-Mannschaft auf dem Feld und erspielte sich so auch die Aufmerksamkeit von Bundesligist SC Freiburg.

Zuletzt war Niclas Thiede verletzt, zuvor steht er als Torwart von Drittligist SC Verl zwischen den Pfosten. Foto: Kruczynski / imago

Bei den Breisgauern feierte er 2019 sein Bundesligadebüt, spielte aber überwiegend in der zweiten Mannschaft, mit welcher ihm der Aufstieg in die dritte Liga gelang. Nach zwei Jahren bei Drittligist SC Verl zieht es den gebürtigen Hagener nun zurück an seine alte Wirkungsstätte: Der 24-Jährige unterschreibt einen Dreijahresvertrag beim VfL Bochum. Für den Ruhrgebiets-Klub stand Thiede schon in der Saison 2008/09 und von 2015 bis 2018 zwischen den Pfosten.

Als Kind schon als Zuschauer beim VfL Bochum

„Niclas wird unser Torhüterteam auf hohem Niveau komplettieren, weil er sich zum Stammtorwart in der 3. Liga entwickelt hat und somit über viel Wettkampfpraxis verfügt“, sagte Marc Lettau, Technischer Direktor des VfL in der Pressemitteilung des Vereins. Für Thiede selbst ist eine Rückkehr zum Herzensverein: „Ich kenne das Stadion, war schon oft als Kind und im Jugendalter als Zuschauer hier“, wird der Torwart zitiert.

Die Bochumer, für die mit Christopher „Jimmy“ Antwi-Adjej ein weiterer Hagener aufläuft, kämpfen im Oberhaus des deutschen Fußballs aktuell um den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch steht auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke