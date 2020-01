Hallen-Masters der Junioren: SSV Hagen verpasst Überraschung

Dieser Abschluss war die Krönung eines stark besetzten Fußballturniers: Mit einem emotionalen 3:1-Finalsieg nach Elfmeterschießen gegen den SC Berchum/Garenfeld gewann der TuS Ennepetal die Hallen-Kreismeisterschaft der C-Junioren und darf nun um den Westfalentitel mitspielen. Es war die letzte Partie eines Mammutprogramms in der Krollmann Arena.

Turnier keine Selbstverständlichkeit

Tags zuvor spielten auch die A- und B-Junioren um die Wanderpokale. Dass es dazu überhaupt kam, war keine Selbstverständlichkeit. Im vergangenen Jahr fand sich nämlich kein Ausrichter für die Hallen-Masters der A- und B-Junioren. „Das war sehr schade. Die Vereine fürchteten, dass sich die Ausrichtung für A- und B-Jugend nicht lohnen könnte“, erklärt Michael Persch vom Kreis-Jugendausschuss. Schließlich seien Turniere für die unteren Altersklassen, wo mehr Eltern, Großeltern und Co. zuschauen, deutlich besser besucht. Persch: „Aber auch mit A- und B-Jugendturnieren kann man Geld verdienen. Das hat man an diesem Wochenende gesehen.“

Der SSV Hagen war Ausrichter der diesjährigen Jugend-Hallenkreismeisterschaften. Rund 15 ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz, in der Spitze tummelten sich 150 Zuschauer auf den Rängen der Krollmann Arena. Zwischenzeitlich wurde das Essen knapp, weil der Andrang höher war als erwartet. „Die Turniere waren ein großer Erfolg. Wir haben sehr guten Fußball gesehen. Es war wichtig, auch den A- und B-Junioren etwas anzubieten“, sagt Alex Berges, Turnierorganisator und Trainer der SSV-A- und B-Jugend. „Es geht auch nicht so sehr ums Finanzielle, sondern darum, sportliche Werte zu schaffen für den Hagener Fußball. Und wir haben gesehen: Wir haben richtig gute Zocker.“

Gute besuchte Halle

Zudem habe es sich gelohnt, so Berges, auf Handballtore zu setzen. „So mussten die Jungs Fußball spielen und konnten nicht von weit hinten aufs Tor pöhlen. Die Spiele waren attraktiv, wir hatten kaum torlose Begegnungen.“

Auch im nächsten Jahr will der SSV wieder die Hallen-Kreismeisterschaften in der Arena am Ischeland ausrichten. Man sei mit dem Verein vom Höing in guten Gesprächen, sagte Michael Persch. Eins ist für den Staffelleiter der A-Jugend klar: Der Fußballkreis wird ein Turnier nicht mehr alleine ausrichten. „Das haben wir vor zwei Jahren mal gemacht. Die Junioren haben damals die Halle in Boele total verwüstet hinterlassen. Wir müssen das Turnier in Kooperation mit einem Verein, der ehrenamtliche Helfer stellen kann, ausrichten.“

Die Ergebnisse

Fast hätte die A-Jugend des SSV Hagen für eine große Überraschung gesorgt. Im Finale unterlag die Kreisliga-Truppe von Alex Berges dem haushohen Favoriten TSG Sprockhövel aus der Westfalenliga mit 0:2. Allerdings war man vor heimischem Publikum spielerisch gleichauf. „Meine Jungs hätten das gewinnen können. Aber ich bin so oder so stolz auf ihre Leistung“, sagt Berges. Dritter wurde die SpVg Hagen 11 (Landesliga), die sich im kleinen Finale mit 5:0 gegen Bezirksligist TuS Ennepetal durchsetzte.

Bei den B-Junioren setzte sich Kreisligist SC Obersprockhövel überraschend mit 2:1 gegen TSG Sprockhövel aus der Westfalenliga durch. Beste Hagener Mannschaft wurde Hagen 11. Im Duell der Kreisliga-Teams gegen den TuS Ennepetal setzten sich die Elfer souverän mit 4:1 durch.

Das Finale der C-Junioren zwischen A-Kreisligist SC Berchum/Garenfeld und TuS Ennepetal (Bezirksliga) war spannend und umkämpft – nur Tore fielen nicht. Es kam zum Elfmeterschießen. Während der SC seinen ersten Schuss daneben setzte, traf Ennepetal dreimal sicher. Dritter wurde auch bei der C-Jugend Hagen 11. Das Landesliga-Team spielte ein starkes Turnier und setzte sich im kleinen Finale erwartungsgemäß mit 5:1 gegen den FSV Gevelsberg (Kreisliga B) durch.