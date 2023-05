Handball-Krimi! Alexander Becker lässt die Eintracht jubeln

Hagen. Spannung bis zur letzten Sekunde: Handball-Zweitligist Eintracht Hagen muss gegen den VfL Lübeck-Schwartau lange zittern.

„Was für ein Krimi!“, schrie Hallensprecher Thorsten Barteldrees in sein Mikrofon und er fasste es damit perfekt zusammen: Sechs Sekunden vor der Schlusssirene, beim Stand von 35:35 befand sich Handball-Zweitligist Eintracht Hagen im Angriff. Doch Valentin Spohn geriet ins Stolpern, brachte den Ball aber noch zu Alexander Becker. Und der Abwehrchef der Hagener wusste, dass es nur einen Weg gab: Er kämpfte sich durch zwei Verteidiger – und brachte den Ball an Paul Dreyer vorbei im Tor unter. Fünf Sekunden später stürmte das Eintracht-Team das Feld und feierte den knappen 36:35 (19:19)-Sieg gegen den VfL Lübeck-Schwartau.

Nur zwei Punkte trennten die Teams vor der Partie und so eng, wie es in der Tabelle aussah, so eng gestaltete sich auch der gesamte Spielverlauf. 768 Zuschauer fanden sich am für Heimspiele der Eintracht ungewohnten Samstagnachmittag am Ischeland ein. Und sie mussten etwas länger als gedacht auf den Beginn der Partie warten: Das Spiel lief gerade einmal zwei Sekunden, da war es vorerst wieder abgepfiffen. Die Anzeigetafeln blieben schwarz. Doch mit fünfminütiger Verzögerung ging es los.

Ständiger Führungswechsel

Mit einer hohen Anzahl an Zeitstrafen versuchte das Schiedsrichter-Duo die Partie zu Beginn zu leiten und verteilte schickte gleich vier Spieler in den ersten sieben Minuten auf die Bank. Doch das änderte nichts daran, dass das Duell ausgesprochen ausgeglichen verlief: Nach der drückenden Phase durch die Gäste aus dem Norden fanden die Gastgeber wieder in die Partie zurück und bejubelten erst durch Pierre Busch den Ausgleich zum 7:7, bevor Kapitän Valentin Schmidt per Siebenmeter erstmals wieder zur Führung traf (10:9, 15.). Wirklich absetzen konnte sich jedoch keine Mannschaft. Was nicht unbedingt an den Torhütern lag, wie auch Eintracht-Coach Stefan Neff bemängelte: „Fast jeder Wurf kam frei auf das Tor. Da kann man den Torhütern keinen Vorwurf machen.“

Die Lübecker erzielten ein Tor, die Eintracht glich aus. Ein Rhythmus, der so beibehalten wurde, bis Neff beim 15:17 (26.) die erste Auszeit der Partie nahm. Und sie zeigte Wirkung: Die Hausherren kämpften sich erneut heran, konnten durch Leistungsträger Pouya Norouzi, der vor allem in der ersten Halbzeit einmal mehr eine sehr gute Leistung zeigte, kurz vor der Pause sogar noch zum 19:18 (30.) in Führung gehen. Aber Janik Schrader, mit fünf Toren in der ersten Hälfte treffsicherster Lübecker, erzielte mit der Halbzeitsirene den 19:19-Ausgleich.

Spannende Schlussphase

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Und so wurde die Crunchtime besonders spannend. Als sich Linksaußen Theo Bürgin einen von Pierre Busch verworfenen Siebenmeter schnappte, im Nachwurf zum 32:30 (53.) verwandelte und Busch selbst dann mit einem schnellen Gegenstoß das 33:30 (53.) erzielte, schienen sich die Hagener in der heißen Phase auf einem guten Weg zu befinden.

Doch die Gäste, die eine sechsstündige Anreise auf sich genommen hatten, wollten sich nicht abschütteln lassen. Beim 33:32 für seine Eintracht nahm Trainer Stefan Neff die nächste Auszeit (55.). Mit einer wichtigen Parade hielt Maurice Paske die 35:34-Führung der Hausherren fest. Aber als Carl Löfström 29 Sekunden vor der Schlusssirene zum 35:35 ausglich, wurde es noch einmal richtig spannend – bis Alexander Becker die Eintracht-Anhänger erlöste.

Eintracht Hagen: Mahncke, Paske; Bürgin (5), Becker (2), Norouzi (7), Pröhl (1), Schmidt (4/2), Klein, Voss-Fels (1), Vorlicek (3), Spohn (6), Stüber, Stefan, Funke, Richter (1), Busch (6/1).

Zuschauer: 768.

