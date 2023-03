Handballermädchen aus Wetter auf Erfolgskurs

Wetter. Es ist ihre erste Saison und schon landen die D-Jugendlichen tabellarisch auf dem Treppchen. Das ist für sie jedoch nicht so wichtig.

Die im Sommer 2022 neu gegründete Mädchen-Handballspielgemeinschaft der HSG Wetter/Grundschöttel und des VfB Westfalia Wetter-Wengern kann auf eine erfolgreiche erste Saison zurückblicken.

Mit einem 15:11 Heimsieg gegen die SG Linden/Dahlhausen und damit dem vierten Sieg im fünften Rückrundenspiel schlossen die Harkortgirlz am Wochenende ihre erste Saison als weibliche Handball D-Jugend über den Erwarten erfolgreich ab. Tabellenplatz 3 mit einen ausgeglichenen Punktestand steht letztlich im Buche. „Doch die Punkte und der Tabellenstand interessierten uns die ganze Zeit gar nicht“, so Trainer und JSG Leiter Michael Knöpel. Wichtiger sei, dass das Projekt so gut angelaufen ist und die Mädels zu einer tollen Einheit zusammengewachsen sind. Das ist nicht selbstverständlich, da aus den ursprünglich elf Mädchen zu Beginn mittlerweile 24 geworden sind. „Alle Neuzugänge werden vom Team super aufgenommen und alle haben Bock auf Handball“, ergänzt Trainerin Anastasia Peitz, die mit Knöpel ein sich gut ergänzendes Trainergespann bildet.

Die JSG Harkortgirlz bestehen zu einem Großteil aus Mädchen, die erst kurz vor oder sogar während der Saison mit dem Handballsport begonnen haben. Nur acht der Mädels hatten vorher schon ein wenig Handballerfahrung. „Daher waren die schnelle und gute sportliche Entwicklung der Mädels und auch die Erfolge in der Rückrunde sicherlich nicht erwartbar, aber umso erfreulicher“, so Knöpel.

Der weiterhin große Zuwachs an Spielerinnen erfreut auch die stellvertretende JSG Leiterin Sandra Baltruschat, die schon einen Blick auf die kommende Saison wirft, die im Spätsommer beginnen wird: „Die jetzt vorhandene Anzahl an Spielerinnen macht es möglich, dass die Harkortgirlz in der Saison 2023/2024 mit einer D-Jugend (JG 2011/2012) und einer C-Jugend (2009/2010) an den Start gehen werden.“

Für die D-Jugend konnte bereits ein neues Trainergespann gewonnen werden: Rüveyda Akyol und Tobias Zöllkau werden das Team betreuen, während die C-Jugend weiter von Peitz und Knöpel trainiert werden. Auch für die kommende Saison steht der Spaß am Handball für die Harkortgirlz ganz klar im Vordergrund, und „natürlich heißen wir weiterhin jedes handballinteressierte Mädchen herzlich bei uns willkommen“, so Baltruschat.

