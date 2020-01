Hasper Boxerinnen laden zum halben Jahr „Abnehm-Challenge“

Der Kampf mit der Waage ist bei Ringern, Boxern oder Gewichthebern allgegenwärtig. Der Ausgang entscheidet darüber, in welcher Gewichtsklasse - und mit welchen Chancen - Kampfsportler in ihre Wettkämpfe starten. Auch bei einer Gruppe des Box-Sport-Club Haspe steht die Waage im nächsten halben Jahr im Fokus, auf etwas andere Weise: Am Freitag startet die Frauen-Fitnessbox-Gruppe des Vereins in eine „Abnehm-Challenge“ über sechs Monate. Interessentinnen, die dabei mitmachen wollen, können noch bis zum Monatsende einsteigen. „Hier geht es nicht um den beim Boxen üblichen Zweikampf, an erster Stelle steht der Kampf gegen sich selbst“, betont Trainerin Sandy Siewert.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke „Winterspeck ade“ Abnehm-Programme, bei denen ausgewogene Ernährung inklusive Beratung in Kombination mit effektivem Training die Pfunde purzeln lassen soll, bieten Fitnesscenter wie Bechelte sports & med in Eckesey oder das Injoy in Hohenlimburg an. Ein Kurs-Special „Winterspeck ade“ am Samstag, den 25. Januar, ab 14 Uhr hat das Injoy im Angebot, Übungsleiter Maic Kron bittet zum Power-Workout mit 30 Minuten „CXWorx“, 45 Minuten „DeepWork“ und 45 Minuten „Bodypump“.

Die ersten Übungseinheiten des Jahres brachten die Hasper Boxerinnen auf die Challenge-Idee. „Da sind viele, die länger nicht mehr beim Training waren, mit guten Vorsätzen gekommen“, sagt BSC-Pressesprecherin Linda Sonnenberg. Wie so viele im neuen Jahr, für die nun die Herausforderung in Haspe gedacht ist. Sechs Monate lang werde dort ab Freitag nun gemeinsam gegen den inneren Schweinehund angekämpft, die Ergebnisse der „Abnehm-Challenge“ werden dann beim Sommerfest des BSC Haspe vor den großen Ferien bekanntgegeben. Preise sind für die besten drei Teilnehmerinnen ausgelobt. Zwei Trainingseinheiten pro Woche in der Rundturnhalle Haspe - montags ab 19.45 Uhr, freitags ab 19.30 Uhr - sollen die überflüssigen Kilos abschmelzen.

Über längeren Zeitraum

„Fitnessboxen ist ein effektives Ganzkörper-Training“, sagt Sandy Siewert: „Dabei werden nicht nur reichlich Kalorien verbrannt, sondern auch Ausdauer, Fitness und die Muskulatur trainiert.“ Unabhängig vom Erfolg auf der Waage tue man seinem Körper etwas Gutes. Und die „Abnehm-Challenge“ sei nicht für den kurzfristigen Erfolg, sondern mit Bedacht über eine längere Zeitspanne angelegt. „Das ist der gesundere Weg, damit man das erreichte Gewicht auch halten kann“, sagt Sandy Siewert („Auch die Trainerin muss etwas für die Figur tun“), die zudem betont: „Zuerst kommt man ja in die Muskelaufbau-Phase. Relevant ist das Abnahme-Ergebnis erst nach einem längeren Zeitraum.“

Einmal pro Monat trifft sich die Gruppe an der Waage, nur die Trainerin notiert dann das Gewichtsprotokoll. In diesem Rhythmus ist auch ein Gruppentreffen mit Feedback- und Motivationsrunde geplant, per Whatsapp-Gruppe werden zudem Rezepte und Ernährungs-Tipps ausgetauscht. „Ich bin ja keine Ernährungsberaterin“, sagt Sandy Siewert, die überzeugt ist: „Am besten lernt man durch die Erfahrungen der Gruppe.“ Wo auch verglichen werden kann, welche Arten von Diät sich am besten in den Alltag integrieren lassen. Zehn Frauen aller Altersstufen gehören der Gruppe bisher an, weitere Teilnehmerinnen sind willkommen. Drei Probe-Trainingseinheiten kann jede Interessentin absolvieren, danach würden die zehn Euro Mitgliedsbeitrag fällig.

Weitere Informationen gibt es unter boxclub-haspe.de, www.facebook.com/boxclubhaspe, oder info@boxclub-haspe.de